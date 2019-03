A Tarvisio, il Nortec-Csen Winter Trail

Ultimi giorni di frenetico lavoro per i volontari dell’Us Mario Tosi in vista della finalissima del Campionato nazionale Csen by Nortec in programma sabato 9 a Tarvisio con doppio start (prova giovani alle 13, prova assoluta alle 14) e premiazioni alle 18. Due testimonial d’eccezione come Tadei Pivk e Gabriella Paruzzi, tanti campioni, il popolo del trail, massima cura nei dettagli, un pacco gara “da urlo” e tanta passione organizzativa sono il mix vincente di un evento che piace.

Chiuse le iscrizioni con largo anticipo, con sold out dei 450 pettorali disponibili, la kermesse friulana si conferma di caratura internazionale con runner provenienti da Austria e Slovenia.

I PROTAGONISTI. Sfogliando la lista partenti risulta difficile azzardare un pronostico attendibile. Confermati ai nastri di partenza vi sono i vincitori della prima tappa a Santa Caterina Valfurva Elisa Sortini & Luca Cagnati, ma anche una lunga lista di pretendenti al successo finale. Basti citare il sei volte iridato della corsa in montagna Marco De Gasperi, l’azzurro Emanuele Manzi o il talentuoso runner lecchese Luca Del Pero. Nel ruolo d outsider troviamo poi Tiziano Moia, Gabriele Bacchion e gli austriaci Silvio Wieltschnig - Robert Stark. Al via pure il valdostano Dennis Brunod, vincitore della Nortec Winter Trail Running Cup 2017.

Sfida vera anche al femminile con 122 atlete al via. Qui vedremo Elisa Sortini chiamata a difendere il primo posto di Santa Caterina e la campionessa piemontese Elisa Desco intenta a insediare la leadership dell’amica-avversaria. Menzione d’obbligo anche per Sarah Palfrader (3ª nella prova d’esordio), la slovena Mojca Koligar e le austriache Zala Zdouc - Martina Donne.

IL TRACCIATO. Domenica scorsa, accompagnati da una guida d’eccezione come il campione di casa Tadei Pivk, in molti hanno calzato i ramponcini Nortec testando gambe e condizione in vista di questo importante appuntamento. Promossa a pieni voti la novità 2019, ovvero il passaggio sull'Alpe Vecchia attraverso il sentiero CAI nr. 513, che conduce ai piedi dell'anfiteatro del M. Mangart, per poi arrivare al Rifugio Zacchi ed iniziare la picchiata verso il traguardo. Disegnato nella conca dei laghi di Fusine, uno dei luoghi più affascinanti della regione Friuli Venezia Giulia, l’anello della finalissima tricolore avrà uno sviluppo di 13.5km con un dislivello positivo di 688m.

Venerdì sera a Tarvisio tutti invitati al "Salotto del Campione" dove Tadei Pivk e Gabriella Paruzzi faranno gli onori di casa ospitando i protagonisti della finalissima del giorno successivo. I campioni del trail e della corsa in montagna racconteranno le proprie esperienze davanti ad un pubblico numeroso supportati da video e scatti mozzafiato. Nel post race festa grande nell'ampissimo tendone riscaldato allestito nel piazzale antistante al Lago Superiore con Franco & Federica che suoneranno dal vivo in un party che riserverà molte sorprese ad atleti e supporter.

Per programma dettagliato e maggiori informazioni: www.tarvisiowintertrail.com