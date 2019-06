A Udine arriva il truck degli Europei Under 21

È arrivato a Udine il truck promozionale della UEFA Under 21 Championship Italy 2019 in vista degli Europei di calcio Under 21 che vedranno il capoluogo friulano ospitare, il 17 giugno, il match tra Germania e Danimarca, il 20 quello tra Danimarca e Austria e il 23 tra Austria e Germania per culminare il 30 giugno con la finale per il primo e secondo posto.

Nei giorni scorsi il truck ha toccato le località di Gradisca e Lignano Sabbiadoro, in occasione del concerto di Vasco Rossi, mentre da domani inizierà un tour che lo porterà prima in Slovenia, a Capodistria, e poi in Veneto, Austria e Serbia. Dal 15 al 20 giugno sarà a Trieste, per tornare a Udine il 20 giugno in attesa dell’incontro decisivo e dalla festa finale.



“La finale degli Europei di calcio Under 21 - ha sottolineato l’Assessore al turismo e grandi eventi Maurizio Franz - è uno dei massimi eventi sportivi in assoluto, al pari di Wimbledon e secondo solo alla finale della Champions e a quella dei Mondiali. Per la nostra città quindi poter ospitare un evento del genere è un onore ma anche un’occasione straordinaria di promozione a livello internazionale, ed è per questo che vogliamo sfruttare al massimo il fatto che a giocare qui da noi siano due nazionali vicine come quella austriaca e quella tedesca, molto seguite dalle rispettive tifoserie”.



Il mezzo, oltre che indicare sulle fiancate i dettagli dei match che riguarderanno il girone B che si svolgerà a Udine e Trieste, contiene degli schermi che, nei momenti di sosta, proietteranno immagini relative agli Europei e alle città ospitanti. Verranno inoltre distribuiti materiale informativo e gadget promozionali.



Il campionato sarà inaugurato in piazza Venerio sabato 15 giugno, alle18:30, alla presenza di Bruno Pizzul. Nel corso della serata si terrà il primo dei tre appuntamenti intitolati “Il salottino sportivo di Bruno Pizzul”, al quale prenderanno parte l'allenatore del Pordenone neopromosso in Serie B, Attilio Tesser, l'ex calciatore dell'Udinese e ora allenatore Raffaele Ametrano, l'ex azzurrino Samuele Dalla Bona e il noto allenatore friulano Massimo Giacomini. Madrina della serata sarà Beatrice Ferrauti, della trasmissione di Paolo Bonolis “Ciao Darwin”. L'evento sarà presentato dallo speaker Olimpico e Cerimoniere internazionale Stefano Ceiner. Interverranno il sindaco di Udine e l’amministrazione comunale.