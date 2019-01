A Udine diritto ed economia dello sport

Venerdì 1 febbraio dalle 14.45 alle 18, si terrà, nel Salone del Popolo di Palazzo D’Aronco, Friuli e sport: eccellenze di dilettantismo e professionismo, un evento formativo gratuito, patrocinato dal Comune di Udine, rivolto a tutti coloro che operano nel mondo dello sport. Questo incontro sarà il primo di una serie di attività legate allo sport in Friuli. Ad aprire i lavori, dopo i saluti del Sindaco della città di Udine, Pietro Fontanini, sarà l’avvocato Serena Imbriani, Coordinatore per il Friuli Venezia Giulia dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport, che presenterà il neo-comitato e illustrerà i progetti dell’Associazione e la sua mission, per proseguire con la tavola rotonda sul tema delle associazioni sportive dilettantistiche nel loro contesto giuridico nazionale.

Dal punto di vista fiscale, interverrà Alberto Rigotto, Commercialista Sportivo nonché responsabile Amministrazione Finanza e Controllo di Udinese Calcio. Non mancheranno aneddoti e testimonianze vissute sul campo che verranno raccontate dall’allenatore goriziano Edy Reya che parlerà proprio del suo ruolo nell’ordinamento nazionale e internazionale. Seguiranno approfondimenti sul tema dell’inquadramento della figura dell’allenatore dal punto di vista contrattualistico a cura degli avvocati Dante Cudicio, in rappresentanza dell'Associazione Italiana Allenatori - sezione Friuli Venezia Giulia, Pierfilippo Capello e Andrea Bozza.

A intervenire anche, tra gli altri, Giorgio Brandolin per il Coni regionale, Ermes Canciani per la Figc-Lnd territoriale e Domenico Bonanni per l'Upc fmminile Tavagnacco.