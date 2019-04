Adegliacco e Grado per il titolo

PRIMA CATEGORIA. Oggi alle 15 si gioca l’ultima battaglia per il titolo regionale. La finale si gioca nel restaurato bocciodromo di Fiumicello che sarà ufficialmente inaugurato proprio per l’occasione, oggi alle 11, con tutta l’amministrazione comunale. Le contendenti allo scettro di Prima categoria sono l’Adegliacchese, che ha vinto in semifinale per 11-7 contro l’Alpino Manzanese, e la Gradese, che ha fermato il Brugnera con un netto 11-1. La finale assegnerà il titolo regionale, mentre per la promozione toccherà disputare anche la fase triveneta.

SCUDETTO. Ad Alassio si è assegnato lo scudetto del campionato di serie A maschile e femminile. Le campionesse in carica del Buttrio, con le sorelle Venturini e con Zurini, Cisterna, Pers, Toffoletti, Croce e Deganis, guidate dal ct Zuccolo, non sono riuscite a difendere il tricolore, poi conquistato poi dalla Borgonese. Le friulane si sono fermate in semifinale, cedendo per 10-14 con le trevigiane della Saranese.

In campo maschile, ad aggiudicarsi lo scudetto è stata la società Perosina della Val Susa Pinerolo, battendo in finale la temutissima Brb Ivrea per 15-11 (semifinali: Perosina-Gaglianico 14-12, Brb-Borgonese 24-2). I tifosi friulani presenti ad Alassio a tifare Buttrio si sono fermati anche ad assistere la finale e a tifare Perosina e, in particolare, l’udinese Francesco Feruglio (nella foto), 33enne di Pagnacco, fuoriclasse che ha dato il suo contribuito all’impresa.

GARE. Nelle due gare a coppie svoltesi domenica, nella categoria B di Cussignacco, Caldo-Iustulin (Buttrio) si fermano in finale per 5-10 contro Cargnello-Soligon (Marenese), mentre nella categoria C di Gemona del Friuli, vincono Biasi-Tomasella (Brugnera) in finale per 11-6 contro Capellari-Rocchetti (Adegliacchese).

APPUNTAMENTI. Domani dalle 8.30, si disputano le gare trivenete a coppie di categoria B a Ronchi dei Legionari (Tre Stelle) e di categoria C a Buja (Bujese).