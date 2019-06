Agiurgiuculese è la nuova Regina d'Italia

Al PalaRuffini di Torino, gli Assoluti di ginnastica Ritmica sorridono al Friuli, grazie alla 'prima volta' di Alexandra Agiurgiuculese: con il totale di 79,450 punti, la stella dell'Asu, in forza al Centro sportivo dell’Aeronautica Militare, conquista lo scettro di “Regina d’Italia” nel Campionato Nazionale Assoluto. Il bronzo mondiale 2018, alla palla, sale così sul gradino più alto del podio, lasciandosi alle spalle la Campionessa assoluta uscente Milena Baldassarri (Faber Ginnastica Fabriano - punti: 76,400). Terza la veterana Alessia Russo (Armonia d’Abruzzo) con il totale di 71,650.

Una gara difficile, non favorita dal caldo arrivato puntuale il primo giugno, costellata da qualche errore di troppo da parte di tutte le ginnaste. Giornata no, al nastro, per la vice Campionessa del Mondo, in questa specialità, Baldassarri che ha dovuto fermarsi per sciogliere il nodo all'attrezzo. E purtroppo, sempre lo stesso esercizio è stato inficiato anche da due perdite. Sempre al nastro, anche Alexandra ha perso l'attrezzo e, sul finale, la stoffa è uscita di pedana.

“Sono davvero al settimo cielo - ha dichiarato Alexandra alla fine della gara - anche se un po’ lo desideravo, anzi un po’ tanto, soprattutto per una mia sfida personale. Aver conquistato il titolo assoluto mi dà tanta energia. Non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza”.