Al Meeting di Lignano anche il campione olimpico Lemaitre

La Nuova Atletica dal Friuli continua a svelare gli assi nella manica portando al 30° Meeting Sport Solidarietà – 6° Trofeo Ottavio Missoni (9 luglio, ore 20, Stadio Teghil di Lignano) i big dell’atletica – in pista 56 medagliati nelle maggiori rassegne - e, come tradizione, decine di giovani atleti di elevatissimo spessore futuri protagonisti sulle piste mondiali.

100m maschili gara clou con tre serie e finale. Di oggi la notizia dell’aggiunta di un pezzo da novanta come Christophe Lemaitre. Il velocista francese, personali di 9”92 sui 100m e 19”80 sui 200m, con un notevole palmares tra cui 2 medaglie olimpiche - bronzo a Rio 2016 sui 200m e bronzo nella 4x100 a Londra 2012 – a cui si aggiungono 4 ori e otto medaglie complessive ai campionati europei fra 100-200 e 4x100. Lemaitre, alla ricerca di tempi e verifiche in vista dei Mondiali di Doha, se la vedrà con campioni collaudati come Mike Rogers (9”85), argento mondiale in staffetta 4x100 nel 2017, e i giovani Mario Burke (Barbados), 9”98 in stagione e bronzo mondiale under 23, e Javoy Tucker (Giamaica).

Sui 400m il campione mondiale della 4x400m Michael Cedenio, 23enne di Tribnidad (44”01), assieme al quotato giamaicano Rusheen Mcdonald (43”93), questa stagione argento ai mondiali di staffette.

Anche nel doppio giro di pista l’argento mondiale del ventenne portoricano Ryan Sanchez (1’44”82), oro nella tappa della Diamond League a Oslo. Al femminile sfida fra giovanissime con la diciottenne irlandese Sophie O’Sullivan, figlia d’arte, argento agli europei under 18, e l’australiana diciannovenne Carley Thomas (2’01”13) argento ai mondiali under 18 nel 2018.

Sui 1500m il ventunenne inglese Josh Kerr (3’33”60) campione europeo Under 20, il ventiduenne Campione di Oceania, l’australiano Mattew Ramsden (3’35”85); a trainarli il “veterano” Ryan Gregson, australiano da 3’31”06, bronzo ai mondiali di staffette 4x800m. Un paio di ventenni anche sui 1500m femminili assieme alla blasonata britannica Hannah England, già argento mondiale nel 2011.

100h con la bahamense Pedryta Seymour (12”64), sesta ai Giochi Olimpici di Rio, e nel lungo l’australiana Brooke Stratton capace di uno stratosferico 7,05m dove sarà in pedana anche la primatista mondiale e campionessa paralimpica Martina Caironi.

Gara speciale per Meeting Sport Solidarietà i 400h con il 6° Trofeo Confartigianato Fvg Servizi dedicato a Ottavio Missoni, grande stilista e campione di questa specialità a cui è anche abbinata la lotteria benefica. Accreditati per portarsi accaparrarsi il Trofeo, firmato dall’artista Gianni Borta, l’americano Quincy Downing (48”13), già Campione Mondiale Under 20, con il numero uno giapponese Keisuke Nozawa (48”62).

Come tradizione, Sport Solidarietà prenderanno il via alle 19 con l’anteprima dedicata agli atleti regionali; in programma anche gare per atleti con disabilità intellettive che si cimenteranno sul rettilineo del Teghil con le super testimonial bicampionesse mondiali ed olimpiche Shelly Fraser ed Elaine Thompson, presenti per la 14esima stagione consecutiva a Lignano con un gruppo di 35 atleti.

Il Meeting sarà trasmesso in diretta su Rai Sport 20.30 – 22 con la cronaca di Franco Bragagna; diretta streaming su raisport.rai.it 19.50-22 e a seguire su AtleticaTv.

La manifestazione è realizzata con il sostegno e il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Lignano Sabbiadoro, a cui si affiancano Fondazione Friuli, Camera di Commercio di Udine e Pordenone, PromoTurismoFVG, Comitato Sport Cultura Solidarietà, Fidal Nazionale e Regionale, Coni, Cip, Special Olympics, Aics e con il sostegno principale di Crédit Agricole Friuladria, Amga Energia&Servizi, Despar, Missoni, Centro Friuli, Sharp, Confindustria Udine, SSM, Confartigianato FVG Servizi e Moroso.

Un ringraziamento a Arkimede Consulting, Artco Servizi, ASD Maratonina Udinese, Azienda Foffani, Bella Italia EFA Village Sport&Family, Cooperativa Itaca, EPS Italia, Farmaderbe, Giglio, Goccia di Carnia, Hotel Fra I Pini, Hotel President, Hotel Smeraldo, Immobiliare Friulana Nord, Lignano Gestioni, Litografia Ponte, Radio Punto Zero, Radio Spazio 103, Servizi per il Terzo Settore, Unesco Cities Marathon.