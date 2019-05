Al via la 17esima CorriTrieste

È stata presentata questa mattina nella sala “Predonzani” del palazzo della Regione, la 17esima edizione della Corri Trieste, in programma domenica 26 maggio nel centro cittadino. Come di consueto, infatti, anche quest’anno il percorso della Corri Trieste si svilupperà sulle Rive del capoluogo giuliano con la 10 chilometri per i più allenati e con la non competitiva di soli 5 chilometri.

IL PERCORSO. La CorriTrieste anche quest’anno partirà dal lungomare cittadino, esattamente all’altezza della Scala Reale, a pochi passi da piazza dell’Unità d’Italia. Da qui gli atleti raggiungeranno il Porto Vecchio attraverso Riva III Novembre e largo Città di Santos e passeranno sull'area antistante il Magazzino 26 fino a sfiorate il varco d’uscita del Porto sito in viale Miramare. Qui effettueranno un’inversione di marcia e ripercorreranno lo stesso cammino dell’andata fino a ritornare sulla Riva III Novembre dove ci sarà l’arrivo nell’area prospicente la Scala Reale. Partenza concomitante e tracciato identico per entrambe le corse che saranno guidate nel gruppo di testa dai top runner, da percorrere una sola volta per gli iscritti alla Telethon Run Family di 5 km, due volte invece per gli atleti della 10 chilometri.

LA PARTENZA. Il via è fissato alle 9.30 di domenica 26 maggio per la competitiva, a seguire partirà la Telethon Run Family. Ritrovo a partire dalle ore 8.00 in piazza dell’Unità – lato Scala Reale. Alle 11 ci saranno le premiazioni.

CORRI TRIESTE, RUN FAMILY E VALORI DELLO SPORT. Anche quest’anno la Corri Trieste unisce il proprio nome a quello di Bnl-Telethon, che affiancherà con il suo nome la Run Family: ogni partecipante alla non competitiva di 5 km aiuterà, grazie a un contributo dato attraverso una donazione al momento dell’iscrizione, la ricerca e la solidarietà della nota organizzazione benefica che da anni finanzia e promuove la ricerca scientifica sulle malattie genetiche. L’edizione di quest’anno della Corri Trieste sarà arricchita dalla partecipazione della Triestina Nuoto, la storica società che quest’anno compie cent’anni e alla quale è dedicata la nostra manifestazione (nella foto Michele Gamba assieme all'ex campione olimpico Nicola Cassio, ora TeamManager della USTN). Grande importanza verrà data alla didattica, con la presenza alla Run Family dell’Istituto comprensivo “Tiziana Weiss” che vi parteciperà con gli alunni della Scuola Primaria “Virgilio Giotti”.

Yassine Rachik, l’atleta italo-marocchino terzo ai campionato europei di maratona di Berlino 2018, sarà il testimonial e il top runner della 17° edizione della Corri Trieste. L’atleta in forza alla società Atletica Casone Noceto ha corso lo scorso 28 aprile la prestigiosa London Marathon arrivandovi nono e completandola in 2h 08’ 05’’ sfiorando in questo modo il record italiano sui 42 km. Yassine in carriera ha vinto anche una medaglia di bronzo nella Maratona di Berlino nel 2018 e 22 titoli italiani giovanili in 7 specialità diverse. Una presenza, quella di Yassine Rachid, che conferma lo spirito altamente internazionale della manifestazione che ancora una volta propone al via uno degli atleti maggiormente importanti del panorama europeo dell’atletica leggera.

Oltre alla stella Rachik saranno presenti alla 10 chilometri anche l’atleta keniano Sammy Kipngetich, recente vincitore della mezza maratona del Marchesato, e il rwandese Jean Marie Vianney Myasiro, entrambi sicuri protagonisti della gara competitiva.

LE ISCRIZIONI. È possibile iscriversi a entrambe le competizioni (sia alla competiviva di 10 km che alla Telethon Run Family) da oggi pomeriggio fino alla mattina stessa della gara presso il centro iscrizioni di piazza della Borsa. La quota fissata per partecipare alla non competitiva è di 14 euro, mentre per la 10 chilometri la quota è 18 euro. L’iscrizione comprende: T-Shirt (canotta tecnica per la 10 chilometri), bottiglietta acqua Dolomia, sacca Corri Trieste, pettorale. Il pettorale e il pacco gara della non competitiva saranno consegnati in piazza della Borsa da oggi pomeriggio a giovedì 23 maggio 2019 dalle 16 alle 19, venerdì 24 maggio dalle 9 alle 19 e sabato 25 maggio dalle 9 alle 19. Sarà possibile ritirarli anche la stessa domenica prima del via, dalle 7.30 alle 9.

Per quanto riguarda la 10 chilometri, invece, sarà possibile ritirare il pacco gara a partire da venerdì 24 maggio dalle 9 alle 19, sabato 25 maggio dalle 9 alle 19 e la domenica prima del via, dalle 7.30 alle 9. Solo per i bambini fino ai 13 anni (accompagnati dai genitori) l’iscrizione è gratuita. Per i gruppi con più di 20 persone da oggi e fino a domenica mattina l’iscrizione alla non competitiva sarà di 8 euro a persona.

PREMIAZIONI. Saranno premiati i primi 5 atleti assoluti uomini e donne e i primi 3 classificati di ogni categoria masters, i primi 3 gruppi più numerosi e il primo bambino fino a 13 anni. Saranno altresì premiate le prime 5 società classificate sulla base del numero di arrivati giunti al traguardo, la somma degli atleti giunti al traguardo determinerà la classifica finale.

RINGRAZIAMENTI. Si ringrazia l’Assessore all’Ambiente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Fabio Scoccimarro, per la sensibilità dimostrata da uomo di sport, l’Assessore alla Cultura e allo Sport del Comune di Trieste Giorgio Rossi per condividere la nostra stessa visione dello sport, il Vicepresidente del Coni regionale Francesco Cipolla, da sempre vicino alla Corri Trieste e infine un ringraziamento particolare a Gavino Rubattu, di BNL – Telethon per la sensibilità dimostrata anche in questa edizione della Corri Trieste.