All Around Soccer fa tappa a Udine

Lunedì 6 maggio dalle 14 presso l’aula C del dipartimento di Area Medica dell’Università degli Studi di Udine (piazzale Kolbe 4), si terrà un convegno organizzato dall’ateneo in collaborazione con l’Associazione Italiana Allenatori Calcio.

L’evento fa parte di “All Around Soccer”, progetto fortemente voluto da Aiac. Attraverso convegni ad alto contenuto tecnico scientifico - in collaborazione con alcune Università Italiane – si ha come obiettivo creare ogni anno un appuntamento fisso in più regioni d’Italia in modo da coinvolgere tutte le figure professionali che ruotano attorno al “mondo calcio” (allenatori, preparatori, match analyst, osservatori, psicologi e medici sportivi, nutrizionisti). Le tematiche trattate sono discusse e condivise con esperti del settore suddivise nelle 4 aree di interesse (Allenamento, Medicina dello Sport, Management e Tattica).

Il 6 maggio dopo l’introduzione del Coordinatore federale Friuli-Venezia Giulia e scolastico, Giovanni Messina e del professor Stefano Lazzer interverranno ospiti del calibro di Luca Gatteschi, medico della nazionale italiana Under 21 e dell’Udinese calcio, che parlerà della nutrizione del calciatore. Con lui ci sarà anche il fisiologo del club Italia della Figc, Cristian Osnach che tratterà dell’allenamento e del modello di gara. A prendere la parola ci sarà anche Luca Bossi; nel suo intervento il preparatore atletico dell’Us Triestina Calcio 1918 si soffermerà sulla progressione didattica della forza integrata nel calcio. Toccherà, poi, al professore emerito dell'Ateneo friulano Pietro Enrico di Prampero parlare di costo energetico e potenza metabolica nel calcio.

Per partecipare all’evento è prevista una quota d’iscrizione. 20 euro per studenti e soci Aiac, 52 euro per gli esterni (20 per l’evento e 32 di tessera AIAC) e 82 euro per allenatori e preparatori professionisti (20 l’evento e 62 di tessera Aiac). Per farlo è necessario iscriversi al seguente link (http://bit.ly/AAS_Udine). Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a edu@assoallenatori.it.

Questo congresso – così come tutti gli altri del progetto – vale come tappa di avvicinamento al grande evento organizzato dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio alla fiera di Rimini il 14 e 15 giugno: The Coach Experience.