Altro friulano alla Gsa: ecco Giacomo Zilli

Continua la 'campagna acquisti' dell'Apu Gsa Udine che ha raggiunto un accordo con Giacomo Zilli per la stagione 2019-2020. Anche per Zilli, come per Michele Antonutti, si tratta di un gradito ritorno a Udine considerato che 'Jack', centro cividalese classe 1995, ha mosso i primi passi all’Ubc prima di inseguire il sogno americano. Zilli proviene da Agrigento dov’era arrivato a gennaio 2018 e ha chiuso la scorsa stagione con le lusinghiere cifre di 9,7 punti e 5,8 rimbalzi di media a partita. Per Giacomo, adesso, la ghiotta opportunità di confermarsi ad alti livelli con la maglia della squadra della sua città.

"Siamo felici di riportare a casa un altro giocatore friulano che ha saputo cogliere al volo l’occasione più unica che rara di andare a studiare e giocare negli Stati Uniti, migliorando tantissimo", ha detto il presidente Alessandro Pedone. "Ricordo di avere seguito personalmente Zilli già nel corso dell’estate 2015 a Lignano quando ha indossato la maglia dell’Italia all’Europeo under 20. Poi abbiamo monitorato e verificato la sua crescita nelle due ultime stagioni ad Agrigento. Zilli, con Nobile ed Antonutti, forma un trio di atleti friulani che saprà incarnare i valori della nostra provincia assicurando alla squadra quella identità che non deve mai mancare".