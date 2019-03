Anche l'etiope Tegegn all'Unesco Cities Marathon

Arriva dall’Etiopia l’ultima adesione di rilievo per l’Unesco Cities Marathon: Addisalem Belay Tegegn – 23 anni, di Addis Abeba - sarà, con ogni probabilità, l’atleta da battere, al femminile, nella Iulia Augusta Half Marathon, la gara sulla mezza distanza (21,097 km) che debutta ufficialmente domenica 31 marzo sul percorso Palmanova-Aquileia.

Ha un record personale di 1h12’22” stabilito nell’agosto del 2018 a Buenos Aires e quest’anno, il 27 gennaio, ha già corso a Las Palmas in 1h12’35”. Sfiderà la diciannovenne connazionale Meseret Engidu Ayele, che il 17 marzo a Saluzzo ha vinto la Maratonina del Marchesato, abbassando il record personale a 1h14’13”. La domenica precedente era anche giunta quinta nella prova tricolore dei Societari di cross di Venaria Reale.

Il keniano Ken Mutai (1h06’14” di personale, Crema 2018) è invece il grande favorito per la mezza maratona maschile. Arrivano dal Kenya anche i principali pretendenti alla vittoria sulla maratona. Il Paese della corsa per eccellenza non trionfa ad Aquileia dal 2015, quando vinse Henry Kimtai Kibet che, con 2h15’13”, stabilì anche il record della corsa, tuttora imbattuto. I favoriti quest’anno sono l’esperto Cosmas Kigen, nel 2011 capace di correre a Colonia in 2h09’43” (sette prestazioni in carriera sotto le 2h14’), e soprattutto Kimosop Kiprono, accreditato di un record personale di 2h18’45” (Seul 2013).

Correrà nel gruppo di testa, con il ruolo di pacer, anche il burundiano Pierre-Célestin Nihorimbere, che nel 2016 a Padova ha fermato il cronometro a 2h15’06”. Nihorimbere è uno degli atleti più in vista nel suo Paese: al suo attivo, nella maratona, anche una partecipazione olimpica (2016) e una iridata (2015), oltre a tre Mondiali di cross.

In chiave italiana, riflettori puntati su Saverio Giardiello, l’ultimo italiano a vincere ad Aquileia (2017). Nella gara femminile torna all’Unesco Cities Marathon la friulana Simona Rizzato, vincitrice della scorsa edizione. Ma il pronostico sembra favorire la croata Ingrid Nikolesic, già seconda nell’edizione 2016 vinta dalla connazionale Vrajic. Tra le atlete più accreditate anche la slovena Alexandra Fortin e la friulana Fabiola Giudici.

CHIUSURA CASELLO AUTOSTRADALE – Per garantire il passaggio in sicurezza ai partecipanti all’Unesco Cities Marathon, dalle ore 9 alle 12 di domenica 31 marzo, sarà chiusa l’uscita del casello di Palmanova per chi arriva dalla A4 Venezia-Trieste. L’Unesco Cities Marathon scatterà da Cividale del Friuli, in via Tombe Romane. Start alle 9.15. L’arrivo è ad Aquileia, in Piazza Capitolo, tra l’antica Basilica, il campanile e il battistero. Tra i passaggi più suggestivi, l’attraversamento di Palmanova. Undici i comuni coinvolti: Cividale, Premariacco, Manzano, San Giovanni al Natisone, Chiopris Viscone, San Vito al Torre, Palmanova, Bagnaria Arsa, Cervignano, Terzo di Aquileia e Aquileia. Spettacolare anche il percorso della Iulia Augusta Half Marathon. La nuova corsa sulla mezza distanza (21,097 km) partirà, alle 10.45, nello splendido scenario di Piazza Grande a Palmanova e passerà attraverso le tre porte monumentali che caratterizzano il perimetro fortificato della “città stellata”: gli atleti usciranno da Porta Udine, rientreranno in Piazza Grande da Porta Cividale, quindi usciranno da Porta Aquileia per inserirsi nel percorso della maratona.

UNA MARATONA, TANTI TRAGUARDI – L’Unesco Cities Marathon, anche quest’anno, non sarà soltanto la classica gara sulla distanza regina dei 42,195 chilometri. Sulle strade della storia promettono emozioni anche la Iulia Augusta Half Marathon, la nuova corsa sui classici 21,097 km della mezza distanza (aperta pure ai praticanti del nordic walking), con partenza da Palmanova, e il ritorno dell’Unesco in Rosa, corsa e camminata interamente dedicata alle donne. Unesco Cities Marathon offrirà inoltre la Roller Marathon (42, 16 e 7 chilometri), il Trysport, una gara promozionale di duathlon, e la corsa degli Special Olympics, con start da Terzo di Aquileia. Traguardo, per tutti, nella splendida Piazza Capitolo ad Aquileia. Dove la corsa incontra la Storia. Circa 2.500 gli iscritti nel complesso delle varie gare, con provenienza da 22 nazioni.

CAMPIONATO ITALIANO ESERCITO - Anche quest’anno l’Unesco Cities Marathon si vestirà del tricolore con le stellette: l’evento del 31 marzo sarà valido, anche quest’anno, come Campionato Italiano Esercito. L’Unesco Cities Marathon coinciderà con il campionato regionale assoluto e master Fidal. In palio inoltre i titoli tricolori dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport (UNVS).

UNESCO IN ROSA - Di corsa. In rosa. Per divertimento, ma anche e soprattutto per sostenere il principio che la prevenzione può, e anzi deve, diventare uno stile di vita. Tra i grandi eventi del 31 marzo c’è anche l’Unesco in rosa, manifestazione podistica dedicata a tutte le donne, che ha debuttato con successo nel 2018. Unesco in rosa significa corsa, camminata a passo libero, nordic e fit walking. Significa, in una parola, movimento. E benessere. L’edizione 2019 di Unesco in rosa scatterà da Piazza Indipendenza a Cervignano del Friuli, per concludersi in Piazza Capitolo ad Aquileia. Il percorso, di circa 7 chilometri, nel tratto finale sarà lo stesso di maratona e mezza maratona. Al fianco del comitato organizzatore dell’Unesco Cities Marathon, per l’Unesco in rosa, ci sarà la sezione friulana della LILT, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, a cui andrà il ricavato della manifestazione. Il via alle 12 (iscrizioni anche sul posto, a partire dalle 9). Vince chi c’è.

ORARI - La partenza dell’Unesco Cities Marathon avverrà alle ore 9.15 da via Tombe Romane a Cividale del Friuli. La prima edizione della Iulia Augusta Half Marathon, sulla mezza distanza, scatterà invece da Palmanova alle 10.45. Questo il riepilogo degli orari di partenza delle prove che compongono l’edizione 2019 dell’Unesco Cities Marathon. Ore 9: partenza duathlon (Cividale). Ore 9.05: Partenza Roller Marathon (Cividale). Ore 9.15: partenza Unesco Cities Marathon (Cividale). Ore 10.45: partenza Iulia Augusta Half Marathon (Palmanova). Ore 10.45: partenza Iulia Augusta Half Marathon Nordic Walking (Palmanova). Ore 10.50: Partenza Iulia Augusta Roller Marathon (Palmanova). Ore 11.50: partenza Unesco Free-Roller (Cervignano del Friuli). Ore 12.00: partenza Unesco in rosa (Cervignano del Friuli). Ore 12: partenza Special Olympics (Terzo di Aquileia).

DIRETTA SU RADIO PUNTO ZERO - Con l’Unesco Cities Marathon correrà anche Radio Punto Zero. L’emittente radiofonica regionale, al 42° anno d’attività, sempre al fianco dei grandi eventi, seguirà la maratona con una radiocronaca diretta ed intervisterà gli atleti all’arrivo ad Aquileia. Appuntamento sulle frequenze 101.1-101.3-101.5 per il Friuli Venezia Giulia, il Veneto orientale, le Dolomiti, le coste della Slovenia e sulla frequenza 90.100 a Tarvisio (transfrontaliera con l'Austria-Carinzia) e in streaming mondiale su www.radiopuntozero.it, per una radiocronaca davvero senza confini!