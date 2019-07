Ancora un podio tricolore per i fratelli Braidot

Ancora un doppio podio tricolore per i fratelli goriziani Daniele e Luca Braidot, campioni della Mtb. A Chies d’Alpago, su uno dei percorsi storici della mountain bike italiana, la gara si è sviluppata su un filone abbastanza prevedibile con i Braidot e Kerschbaumer in testa fin dalla partenza. Dopo un paio di giri Daniele perdeva contatto dalla testa, accumulando circa 20” di ritardo. La corsa si decide a due tornate dalla conclusione quando Luca non riesce a seguire l’ennesima accelerazione di Kerschbaumer, che riconquista il titolo di campione italiano. Alle sue spalle Daniele ha ripreso Luca prima del traguardo, tagliando rispettivamente in seconda e terza posizione, con un distacco leggermente inferiore al minuto.

“L’obiettivo a un Italiano è sempre quello di vincere ma oggi posso comunque essere contento del podio”, ha detto Daniele Braidot a fine gara. “Arrivavo da due prove di Coppa del Mondo non positive e cercavo una prestazione importante per guardare con fiducia ai prossimi appuntamenti. Oggi ho provato a tenere le ruote di Luca e Gery ma dopo un paio di giri ho capito che era meglio tenere il mio ritmo e difendere un posto sul podio. Alla fine ho ripreso Luca che era molto stanco e prima del traguardo l’ho superato per prendermi la medaglia d'argento”.

“Dopo Les Gets, questo tricolore è senza dubbio un altro passo avanti verso la migliore condizione fisica”, gli fa eco il fratello Luca. “La mancanza di gare per un mese mi ha fatto perdere un po’ di ritmo, ma onestamente oggi sarebbe stato difficile battere Gery su un percorso così ideale per le sue caratteristiche. Io ce l’ho messa comunque tutta, giocandomi la maglia tricolore fino a due giri dalla fine. Va bene così e ora avanti con le prossime gare”.

Per entrambi ci sarà questo weekend il Campionato Europeo XCO a Brno, in Repubblica Ceca. La rassegna continentale vide lo scorso anno Luca grande protagonista, vincitore con la maglia azzurra della prova di Team Relay e secondo nella gara regina di XCO. Proprio Luca sarà al via della gara di Team Relay in programma giovedì 25 luglio alle 17, mentre quella di Cross Country andrà in scena domenica 28 luglio alle 15.