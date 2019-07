Apu, ecco Gerald Leon Beverly

L'Apu Gsa Udine ha il suo primo americano: si tratta di Gerald Leon Beverly che vestirà la casacca friulana nella stagione 2019-2020. E’ dunque l’ex giocatore di Brescia, ala/centro classe 1993 di Rochester, il lungo americano (203 centimetri) scelto dalla società bianconera per presidiare l'area colorata. Si tratta di un autentico colpo di mercato, gestito sotto traccia e nel massimo riserbo nelle ultime due settimane, considerato che, nella passata stagione, l’atleta ha disputato da protagonista la massima serie italiana e l’Eurocup.

Per le sue caratteristiche, fin da subito Beverly è stato considerato la prima scelta del mercato bianconero: esplosività, doti fisiche e atletiche fuori dalla norma, presidio dell’area, capacità di coprire il campo con velocità, duttilità tattica vista la duplice possibilità di giocare sia da 5 che da 4, oltre alla giusta “fame” di un giocatore ancora in crescita, hanno fatto di Gerald il profilo perfetto da inserire nello scacchiere di coach Ramagli.

Beverly esce dal Daemen college nel 2015 e comincia la sua carriera professionistica nella Bundesliga con la maglia del Telekom Bonn dove resta solamente per 8 partite visto che a fine ottobre 2015 passa ai Los Angeles D-Fenders. Nel 2016-2017, Beverly gioca al Canton Charge in America. Nell’estate 2017 si registra il suo primo sbarco in Europa al Maccabi Rishon LeZion, ma dopo una sola gara ritorna al Canton Charge. Nel marzo 2018 si trasferisce al Liegi in Belgio con cui colleziona 14,8 punti e 6,8 rimbalzi di media in 14 partite. Nell’estate 2018 firma con la Germani Brescia dove produce 7,4 punti e 5,1 rimbalzi di media a gara in campionato e 6,4 punti con 2,8 rimbalzi di media a partita in stagione regolare di EuroCup con un high di 15 punti e 4 rimbalzi contro la Stella Rossa Belgrado. Ora, per Beverly, l’approdo a Udine dove avrà l’opportunità di ricoprire un ruolo importante e mettere in mostra fino in fondo tutte le sue doti.

“Siamo fieri di essere riusciti a piazzare questo colpo di mercato che vogliamo dedicare alla nostra splendida tifoseria per la fiducia e l’affetto che ci stanno dimostrando in sede di campagna abbonamenti", commenta il presidente Alessandro Pedone. "Beverly è un giocatore di serie A sceso in A2 perché crede in noi e nella nostra piazza, capace di attirare anche giocatori che fino a pochi mesi giocavano le Coppe Europee. Cercavamo un lungo con le sue caratteristiche e sono certo che la sua energia risulterà contagiosa. Beverly sarà il nostro centro titolare ma potrà giocare anche al fianco di Zilli, secondo quelle che erano le indicazioni di coach Ramagli che aveva indicato proprio in Beverly il giocatore giusto per il tipo di squadra che stiamo costruendo. Siamo contenti di averlo soddisfatto e di aver portato al Carnera un giocatore che ha le carte in regola per far innamorare il nostro meraviglioso pubblico”.