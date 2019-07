Apu, ecco le date della stagione

E’ stato ufficializzato il calendario dell’A2 di basket che quest’anno si rinnova con due gironi da 14 squadre e la nuova fase a orologio che precederà i play-off. Per l’Apu il debutto è fissato il 6 ottobre a Roseto degli Abruzzi, mentre la prima in casa, domenica 13 ottobre, sarà contro Verona, una delle favorite del torneo. L’andata si chiuderà il 15 dicembre con Orzinuovi, per poi ripartire subito con il girone di ritorno il 22 e il 29 dicembre. La fase regolare terminerà il 1 marzo, dando spazio alla Final Eight di Coppa Italia e poi alle sfide a orologio.

Saranno ben quattro i turni infrasettimanali, tutti di mercoledì, ovvero il 30 ottobre, il 20 novembre, il 15 gennaio e il 5 febbraio, ma si giocherà anche sabato 11 aprile, vigilia di Pasqua.

Le gare, però, scatteranno già l’8 settembre, con la nuova Super Coppa di Lega: l’Old Wild West Udine è stata inserita nel gruppo rosso con Verona, Mantova e Ferrara, che sarà la prima avversaria ufficiale dei bianconeri che, per l’occasione, torneranno a calcare il parquet di Cividale (palla a due alle 18). Mercoledì 11 i bianconeri saranno a Mantova, mentre domenica 15, Udine affronterà in trasferta la Scaligera.