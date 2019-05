Apu Gsa, ecco coach Ramagli

Il PalaCarnera è stato il teatro del primo contatto con la città di Udine di coach Alessandro Ramagli. “Benvenuto coach!”, ha detto il gm Davide Micalich. “Il presidente è stato chiaro a fine stagione: volevamo rilanciare il progetto, ripartendo da quanto fatto, ma dando nuovo slancio. Grazie a Ramagli per aver accettato la nostra offerta e grazie al presidente per avermi permesso di portarlo qui. Abbiamo contattato anche altri tecnici, ma alla fine il suo era il profilo giusto. Grazie anche a Martelossi che ha preso la squadra in corsa”.

“Cercavamo un coach con carattere forte, imprinting importante per il tipo di squadra che vogliamo e che questo palazzo merita”, ha detto il presidente Alessandro Pedone. “Non ha bisogno di presentazioni: ci siamo immediatamente capiti sul tipo di progetto che vogliamo. Abbiamo già fatto i mea culpa sulla stagione appena conclusa: ci è mancato carattere. E coach Ramagli sicuramente saprà darlo. Ci sarà una linea verde importante. Abbiamo già fatto un test quest’anno, ma spingeremo ancora di più su questa linea. Prendiamo esempio dagli avversari che, a inizio stagione, non venivano date per vincenti, ma poi hanno fatto un ottimo campionato, a discapito di corazzate come noi o Verona”.

“Dobbiamo resettare e ripartire da quanto di buono fatto per crescere ancora. Grazie a Martelossi e Cavina per quanto hanno fatto. Adesso dobbiamo buttarci a capofitto nella nuova avventura”, ha concluso Pedone.

“E’ un piacere essere qui”, ha esordito coach Ramagli. “Grazie al presidente e a Davide Micalich, due figure fondamentali per rilanciare il basket in una piazza storica come Udine, che non è seconda a nessuno per passione e cultura del basket. E’ una realtà ambita e non c’è un coach o un allenatore che dica di no a una chiamata di Udine. Adesso dovremo essere bravi a tradurre questo entusiasmo sul campo. Chi è stato qua conosce il percorso dei componenti della rosa dello scorso anno. Partiremo da loro, per poi scegliere i nuovi giocatori con l’obiettivo di creare un gruppo con carattere, voglia e capacità di lottare su ogni pallone”.

“Due parole fondamentali: consolidamento e crescita. Solo così una realtà si può mantenere viva. Perché, venendo da fuori, vi assicuro che non è scontato avere una società come la Gsa”, ha detto Ramagli.

“Io sono un tipo poco da mordi e fuggi, quindi spero che a Udine si possa aprire un ciclo. E non inganni il fatto che il nostro accordo è di un anno. Io sono venuto qui pensando di rimanere il più possibile”, ha aggiunto il nuovo tecnico. “Nel consolidamento e nella crescita si parte sempre per vincere, anche un campionato, ma non credo che questo possa rappresentare per noi un obbligo. La mission del club è più ad ampio raggio rispetto a un vincere tutto e subito”. Dal punto di vista tecnico, “l’asse play-pivot è importante, ma ancora più importante è l’equilibrio generale”.