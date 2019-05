Arteni e Lnd insieme per i valori dello sport

Sono i valori dello sport, della solidarietà e dell’eleganza nello stile e nel comportamento ad ispirare il nuovo accordo tra Arteni SpA, storico marchio friulano della moda, e la Lega Nazionale Dilettanti del Friuli Venezia Giulia.

Questa mattina, nel punto vendita Arteni di Tavagnacco, il presidente della SpA, Gianni Arteni, e il presidente della LND regionale, Ermes Canciani hanno presentato la collaborazione annuale che prenderà il via già questo sabato con un primo torneo benefico.

Premiati i comportamenti virtuosi. L’accordo mira a promuovere i comportamenti virtuosi dentro e fuori il campo da gioco, attraverso l’istituzione di speciali premi da assegnare ai giocatori o alle associazioni calcistiche che durante il campionato si sono distinti per la loro attenzione a tematiche sociali di rilevanza e attualità, come fair play e antirazzismo.

Per tutti i giovani associati della Lega e le loro famiglie ci sarà invece la possibilità di accedere a vantaggi esclusivi all’interno dei punti vendita Arteni. Una card a loro dedicata consentirà di usufruire di servizi quali personal shopper, sartoria, assistenza post vendita, pagamenti dilazionali e molto altro ancora.

Arteni diventa sede di eventi firmati Lnd. E proprio i punti vendita Arteni – in particolare quello di Tavagnacco – diventeranno sede di alcuni dei più importanti eventi firmati Lega Nazionale Dilettanti. Premiazioni, presentazioni dei calendari della stagione 2019/2020, assemblee straordinarie e party per gli associati saranno organizzati all’interno dello store, che per tutto l’anno avrà anche la funzione di ‘postazione social’ della Lega con un corner dedicato, che ospiterà dirette e interviste.

In Canada con l’eleganza made in Friuli. Tra i temi della collaborazione spazio anche all’eleganza nel vestire e non solo. Il prossimo luglio, in occasione della “International Soccer Cup Under 17” organizzata dal club calcistico canadese “Toronto Azzurri” e dal campione italiano Roberto Bettega, Arteni vestirà la Rappresentativa regionale, invitata quest’anno per la prima volta a partecipare al torneo.

Una presenza di grande prestigio, non solo per il valore delle squadre che scenderanno in campo, ma anche per l’impegno sociale del club canadese che promuove lo sviluppo di competenze tecniche, salute e benessere fisico dei giovani in difficoltà.

Sabato il primo trofeo solidale. Ma l’accordo Arteni-Lnd entrerà nell’operatività già a partire da domani con il torneo a ingresso gratuito “Trofeo Arteni – Young Stars Game”, che sarà anche l’occasione per raccogliere offerte libere in favore della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT).

Dalle 16 il campo sportivo di Via Rizzolo a Carlino (la squadra regionale meglio classificata delle serie D) ospiterà la sfida tra le giovani stelle dell’ultimo campionato di Eccellenza e di Promozione. Potranno partecipare i giocatori nati dopo il 1 gennaio 1998, in una gara che, dovesse chiudersi in parità al termine dei 90’ regolamentari, sarà decisa attraverso l’esecuzione dei calci di rigore. Toccherà a Luigino Sandrin guidare la selezione dell’Eccellenza, con il tecnico più giovane della categoria capace di conquistare, nell’ultima stagione, il primo posto in campionato e la coppa Italia alla guida del San Luigi. Sarà, invece, una coppia di allenatori tra i più esperti dell’intera Regione a guidare la selezione di Promozione: Giuseppe Cortiula e Gianni Tortolo protagonisti nel riportare nella massima categoria regionale due società blasonate quali la Pro Fagagna e la Pro Cervignano. Preservati, per ovvi motivi, dalla lista dei convocati della selezione di Promozione i ragazzi ancora impegnati con i propri club nelle gare valide per i play-off.

La squadra vincitrice verrà premiata da una delegazione Arteni con la prima coppa del “Trofeo Arteni – Young Stars Game”, a tutti i partecipanti saranno invece consegnate in anteprima le card dedicate ai giovani associati della LND.

”Una collaborazione che va oltre l’accordo commerciale perché mette in primo piano i valori dello sport e della persona. Con la famiglia Arteni costruiamo oggi un rapporto di impegno e professionalità al servizio dei nostri ragazzi e del territorio”, ha detto Ermes Canciani presidente Lega Nazionale Dilettanti Fvg.

“Arteni sostiene il territorio da sempre, in questo caso abbiamo l’onore di affiancare la Lega e i suoi giocatori nei loro migliori comportamenti virtuosi, legati al fair play e al rispetto del prossimo. Il nostro mondo della moda sarà un contributo concreto, con agevolazioni per tutti gli iscritti, per presentarsi sempre al meglio, perché non crediamo nel detto l’abito non fa il monaco”, ha detto Gianni Arteni.

“Lo sport è alla base della prevenzione, quindi questo accordo che ci vede trai beneficiari dei proventi della partita di domani non può che entusiasmarci. Destineremo il ricavato per sostenere la presenza di tre psico-oncologhe nell’ospedale di Udine”, è il commento di Giorgio Arpino, presidente regionale della Lega Italiana per la Lotta ai Tumori.