Artistica 81 in festa. Il saluto a Federica Macrì

"Complimenti a questa società che dal 1981 ha cresciuto sportivamente tanti ragazzi e tanti campioni. E un grazie alla campionessa Federica Macrì, un orgoglio per Trieste, che da stasera lascia lo sport agonistico". Con queste parole l'assessore regionale Pierpaolo Roberti ha salutato i 550 bambini e ragazzi che hanno partecipato venerdì 7 giugno al saggio dell' "Artistica 81", all'Allianz Dome, serata resa speciale dall'addio alla carriera agonistica di Federica Macrì, per anni in maglia azzurra e protagonista di storici risultati per la ginnastica italiana, tra Europei, Mondiali e le Olimpiadi di Pechino nel 2008.

Ad accogliere tutti i presenti il presidente dell'Artistica 81, Fulvio Bronzi, mentre Federica Macrì è ancora una volta salita alla trave portando in scena l'esercizio a corpo libero che ha proposto all'ultima gara di serie A1, a Firenze.