Assoluti di petanque a Palmanova

Piazza Grande a Palmanova, domenica 21 luglio, sarà protagonista dei Campionati Assoluti individuali della specialità petanque in campo maschile e femminile. La manifestazione inizierà con le eliminatorie dalle 8.30 del mattino per concludersi nel pomeriggio con finali e premiazione. Oggi alle 18.30 nella sala d’Onore del comune si terrà la presentazione degli atleti – 32 i polsi in gara - e la cerimonia di apertura. L’Asd Bocciofila Palmanova del presidente Silvano Pontani si è adoperata affinché tutto funzioni per il meglio e lo spettacolo sia assicurato.

GARE. Domenica scorsa, a Pantianicco, la gara triveneta a 64 coppie di categoria BC è stata vinta dall’accoppiata Luigino Iuretigh e Paolo Osgnach (Cussignacco) dopo la finale (11-6) contro i pordenonesi Bergnach-Radegonda (Fotitudo). Si sono fermate in semifinale le coppie Bertoli-Nicoli (Maxim) e Lucas-Schivenin (Gtn Laipacco).

A San Canzian d’Isonzo (Isontina) di scena la categoria C con 32 coppie e con la vittoria di Natale Rettura e Mauro Clama (Tre Stelle). Dietro a loro Spanghero-Pettinato (Turriachese), Fontana-Zanet (Tre Stelle) e Businelli-De Luca (Villaraspa). In notturna a Brugnera (46 coppie), vittoria di Guerrino Vignuda e Loris Pizzato (Sanmartinese).

APPUNTAMENTI. Oggi dalle 14.30, a Spilimbergo si svolge la fase triveneta della Regional Cup categoria D. Domani (ore 8.30) a Pasian di Prato (Maxim) gara triveneta a coppie con abbinamento di categoria AC e BB; a Pordenone, fase regionale della Coppa Italia Femminile a squadre; a Noventa la parate elite con i top della A1 maschili e femminili. In notturna a Virco gara triveneta a terne con abbinamento BCD.