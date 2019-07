Baby friulani in corsa per il Tricolore

Gli Under 18 friulani Fabio Di Lenardo (Gtn Laipacco), Gregorio Marchesin (Spilimberghese), Luca Miani (Quadrifoglio), Michele Vidusso (Quadrifoglio) ed Elena Toffoletti (Buttrio) da giovedì sulle corsie di San Damiano d’Asti sono in lizza per i titoli italiani di specialità che saranno assegnati domani nelle prove di combinato, coppia e individuale. Fabio, Gregorio e Luca, inoltre, hanno disputato la scorsa settimana a Parenzo (Croazia) il Challenge Internazionale Alpe Adria, assieme ad altri tre compagni del Veneto e accompagnati da Marco Nedoclan, classificandosi al quarto posto, mentre la vittoria è andata alla nazionale di casa. Per i tre temerari è stata una bella opportunità di cimentarsi con atleti del campo internazionale e un ottimo test in vista di questo fine settimana.

Sono assegnati anche i titoli Under 15, sempre nelle tre specialità; il Fvg è presente con Iris Biasatti e Chiara Testini (Gtn Laipacco-Udine), Davide Candolini e Michele Feruglio (Quadrifoglio-Fagagna), Patrizia Galletta e Giulia De Lorenzo (Gtn Laipacco), Giacomo Sant (Quadrifoglio), Cristina Budai (Buttrio), Niccolò Gallina (Bujese) e Sebastiano Marchesin (Spilimberghese).

GARE. Domenica scorsa a Spresiano (Treviso), nella gara triveneta Juniores, tra gli U15 hanno centrato il primo posto Biasatti-Testini (Gtn Laipacco-Udine) battendo in finale i corregionali Candolini-Feruglio (Quadrifoglio-Fagagna).

A Staranzano (Villaraspa), la gara triveneta a coppie di categoria BC è sfuggita di mano ai fratelli Bruno e Marino Midena (Nuova Del Corno di Rive d’Arcano) e si son fatti soffiare la vittoria in finale per 5-8 dai veneti De Vecchi-Barbon (Sant’Antonio).

A Spilimbergo (Graphistudio) di scena i polsi rosa con una finale tutta casalinga che ha dato la vittoria a Martina-Santarossa contro Cazzitti-Cisterna.

Il Cussignacco si aggiudica il titolo regionale del campionato di seconda categoria, battendo in finale (11-3) il Tavagnacco.

APPUNTAMENTI. Domani (alle 8.30) a Pantianicco e a San Canzian d’Isonzo (Isontina) gare trivenete a coppie rispettivamente con abbinamento di categoria BC e CD. In notturna a Spilimbergo gara triveneta a coppie mista con abbinamento Lui e Lei.