Barcolana 51, aperte le iscrizioni

Barcolana 51 presented by Generali è ai nastri di partenza. Stamani, con un notevole anticipo rispetto alle precedenti edizioni, si sono aperte le iscrizioni online all’evento, in programma domenica 13 ottobre 2019, preceduto da una settimana di manifestazioni collegate a terra e in mare, che renderanno Trieste protagonista da venerdì 4 ottobre. Al via anche le Barcolana Experience, i pacchetti turistici dedicati al pubblico di Barcolana, prenotabili sempre online su www.barcolana.it.

Dopo il grande successo dell’edizione del Cinquantesimo e il riconoscimento come “the largest sailing race in the world” da parte del Guinness dei primati, Barcolana aggiunge un “+1” all’edizione 50, che punta a parlare di mare e ambiente, e a riunire tutti gli appassionati di vela a Trieste, la città che diventa capitale internazionale della vela, con un indotto, generato dall’evento, che supera i 70 milioni di euro, come certificato dallo studio indipendente pubblicato a febbraio.

Grazie alla scelta di una testimonial d’eccezione, la velista oceanica inglese Dee Caffari, in Barcolana la sostenibilità ambientale sarà in primo piano anche in questa edizione, che vede anche un nuovo partner tecnico. Presented by Generali, che da Main Sponsor acquisisce il ruolo di presenting sponsor in virtù di un contratto triennale di partnership, Barcolana dà il benvenuto a bordo a North Sails: il prestigioso marchio di abbigliamento made in Italy - con cui Barcolana condivide la sostenibilità e la volontà di internazionalizzazione - firmerà la polo ufficiale e la collezione Barcolana per le edizioni 51 e 52.

Barcolana 51 punta alla qualità: dopo l’eccezionale aumento di iscritti in due anni (si è passati da 1.758 barche partecipanti nel 2016 alle 2.689 del 2018, con una variazione di 931 imbarcazioni, per oltre 5 mila persone in mare in più) gli organizzatori hanno reso noto che la Capitaneria di Porto ha suggerito di fissare per un anno il tetto massimo di iscritti a 2.700 barche. “Non cerchiamo nuovi record - ha spiegato il presidente Mitja Gialuz - quest’anno abbiamo bisogno di assorbire la grande crescita delle edizioni 49 e 50 per garantire a tutti ormeggio, divertimento e sicurezza”. Una scelta che tiene in conto anche della sostenibilità dell’evento in mare, dopo il necessario allargamento della linea di partenza effettuato nel 2018 per “far stare” tutte le barche al via.

Sul fronte della promozione, intanto, Barcolana è ai nastri di partenza: a giugno verrà presentato a Milano e Londra il manifesto della 51.a edizione realizzato in partnership con illy. Barcolana e illy assieme firmeranno anche una nuova edizione di Barcolana Chef, sempre più ambiziosa in termini di coinvolgimento di chef stellati e di pubblico.

DEE CAFFARI, TESTIMONIAL DELL’EVENTO - Per la prima volta Barcolana vedrà come sua testimonial la velista da record Dee Caffari, prima donna ad aver navigato in solitario intorno al mondo, a favore e contro vento, e skipper di “Turn the Tide on Plastic” nella Volvo Ocean Race 2017/2018. Barcolana ha scelto Dee per il suo impegno nei confronti della sostenibilità ambientale, per la sua passione genuina e perché rappresenta un modello da seguire per le giovani donne, dimostrando che lo sport della vela è fonte di molte opportunità di crescita personale. “Siamo fieri di annunciare che Dee Caffari si unirà a noi per la Barcolana 51 - ha dichiarato il Presidente della Barcolana Mitja Gialuz - In quanto velista da record, Dee può promuovere la consapevolezza su temi ambientali e agire concretamente per salvaguardare i nostri oceani. Siamo entusiasti che Dee partecipi alla Barcolana, dove sarà portatrice dei valori che ci accomunano: amicizia, passione per la vela, per gli oceani puliti e spirito sportivo".

“Sono stata fortunata - ha commentato Dee Caffari - ad avere la velista triestina Francesca Clapcich nell’equipaggio dell’ultima Volvo Ocean Race. Avevo sentito parlare di questo evento ma è stata “Frankie” a farmi conoscere la Barcolana e non vedo l’ora di partecipare a questa manifestazione con vero spirito sportivo. Il mio obiettivo nel corso della Barcolana sarà quello di aumentare la consapevolezza ambientale e ispirare le nuove generazioni, sensibilizzare sul tema sia la comunità velica sia gli amanti dell’oceano in generale. Voglio anche aumentare l’attenzione sul tema dell’inquinamento oceanico causato dalle plastiche a tutti coloro che parteciperanno alla Barcolana. So che lo scorso anno sono stati fatti notevoli progressi sul tema, ma rimane molto da fare per salvare i nostri oceani e ridurre l’utilizzo delle plastiche monouso nella nostra quotidianità è un passo fondamentale verso questo obiettivo. “Ispirazione” è un altro concetto chiave. Credo che la vela abbia molto da offrire alle veliste e spero che partecipare alla Barcolana mi permetterà di condividere le mie esperienze e ispirare le donne a fare questo sport".

NORTH SAILS NUOVO PARTNER TECNICO - Il presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz, ha presentato anche il nuovo partner tecnico di Barcolana, North Sails. “Il nostro benvenuto a bordo a North Sails - ha detto Gialuz - ci aspettano due eccezionali anni assieme, per raccontare e far vivere il mare”. North Sails ha siglato un contratto di partnership tecnica fino alla fine del 2020 e firmerà le collezioni di questa e della prossima edizione della Barcolana, che saranno vendute sia attraverso il sito web della regata che direttamente sullo store online di North Sails e in selezionati punti vendita.

Elisa Riva, Marketing Manager North Sails Apparel ha dichiarato: “Siamo felici di questa partnership con Barcolana, un evento che sottolinea l’autentico DNA sailing del brand e che condivide con North Sails l’impegno per la salvaguardia degli oceani. Con Barcolana condividiamo la testimonial Dee Caffari, Ambassador di North Sails. Cercheremo inoltre di portare il nostro contributo attraverso attività di sensibilizzazione sul tema inquinamento della plastica, come stiamo facendo già da diverse Stagioni ed in diversi ambiti di comunicazione”.

APERTE LE ISCRIZIONI. Con la conferenza stampa di oggi si sono ufficialmente aperte le iscrizioni online, sul sito www.barcolana.it. Molte le novità, a partire dal tetto fissato - provvisoriamente per questa edizione - a 2.700 barche iscritte.

Così il presidente Gialuz: “Non so se dopo l’edizione del record ci assesteremo su un numero di iscritti più vicino ai 2000 che ai 3000. Quel che so è che, dopo anni di crescita vertiginosa, dobbiamo lavorare sulla qualità e non possiamo aumentare ancora il numero di barche. È una decisione che riguarda questa edizione e che è stata presa su impulso della Capitaneria di Porto per assorbire dal punto di vista organizzativo il grande aumento di partecipanti che abbiamo registrato nel 2017 e 2018. Siamo passati in soli due anni da 1.758 a 2.689 barche partecipanti, una crescita di 931 imbarcazioni, che corrisponde a più di 5 mila persone in più in mare: vogliamo che tutti si divertano, che l’esperienza sia positiva sia nelle fasi di arrivo e ormeggio che in regata, fino nel ritorno ai rispettivi porti. Fissare un tetto non significa limitare l’evento, ma lavorare per gradi, crescendo in maniera ordinata dal punto di vista organizzativo, di sicurezza e di gestione degli spazi. Il nostro obiettivo non è più superare il record, ma è importante che da subito tutti gli armatori sappiano che siamo pronti a ospitare 2.700 barche e i rispettivi equipaggi: chi prima si iscrive ha precedenza. In questa edizione, focalizziamo tutta la nostra attenzione sulla soddisfazione e sulla gioia dei partecipanti a terra e in mare, sulla sostenibilità dell’evento anche in termini di pressione sul Golfo, e ci poniamo l’obiettivo di migliorarci dal punto di vista organizzativo, in relazione agli spazi che abbiamo a disposizione per gli ormeggi e in relazione agli investimenti che, insieme alle istituzioni, saremo in grado di fare per garantire la miglior partecipazione”.

BARCOLANA EXPERIENCE - Dopo il grande successo in occasione della Barcolana50, si conferma la partnership con Musement, il player turistico che assiste l’organizzazione per far sì che anche il pubblico a terra possa vivere l’evento in maniera unica. Con l’avvio delle iscrizioni, infatti, parte anche Barcolana Experience, il servizio di prenotazione online che permette ai turisti di scegliere il proprio modo di vivere la Barcolana: a bordo di una motonave per seguire da vicino l’evento, o festeggiando il sabato sera con una cena in Golfo per seguire Barcolana by Night e vedere i fuochi d’artificio dal mare. I pacchetti turistici, realizzati anche con la partnership di Civado, sono acquistabili da subito, direttamente online.

“La ricerca che abbiamo commissionato al prof. Guerzoni dell’Università Bocconi di Milano - ha commentato Gialuz - ha dimostrato in modo oggettivo come tutto il sistema turistico triestino e regionale benefici della Barcolana, ben più della Barcolana stessa. I numeri sono ormai noti: sono oltre 40 i milioni di euro spesi sul territorio, che generano un valore complessivo che supera i 70 milioni di euro, senza contare il ritorno di immagine. La nostra partnership con Musement quest’anno si attiva in grande anticipo rispetto alle precedenti edizioni, perché puntiamo a intercettare la curiosità dei turisti, rendendo ancora maggiore l’appeal della Barcolana, in particolare per un pubblico straniero”.

BARCOLANA IN CITTÀ - Anche quest’anno, per coinvolgere tutta la città nella progettazione degli eventi collegati alla Barcolana, verrà realizzato un bando aperto alle realtà del territorio. Gli eventi candidati, una volta scelti da una commissione tecnica presieduta dal presidente della Barcolana Mitja Gialuz, potranno utilizzare il marchio Barcolana e saranno inseriti nel calendario ufficiale di Barcolana 51 in città. Le candidature dovranno pervenire entro il 30 giugno compilando il bando online, pubblicato sul sito www.barcolana.it alla voce “Candida il tuo evento”.