Beach Rugby Lignano 2019: ecco i gironi

Scelti i gironi per la quarta tappa delle Ebra - European Beach Rugby Association - Series, in programma a Lignano Sabbiadoro il 13 e 14 luglio. Sulla sabbia friulana il meglio del Beach rugby europeo si darà battaglia per primeggiare: saranno presenti, infatti, molte squadre che in queste Series puntano alla vittoria finale, alla conquista del titolo europeo. Alla Beach Arena si sfideranno, infatti, i campioni d'Italia dei Crazy Crabs, i funamboli patavini del Padova Beach, i campioni d'Europa in carica dell'Ovale Beach Marsiglia, i fortissimi Minots, senza dimenticare i sudafricani dei Wild Dogs e gli iraniani del Pasargad.

"Siamo estremamente orgogliosi di essere riusciti a raggiungere un livello così alto", commenta Giancarlo Stocco, organizzatore dell'evento a Lignano. "Posso ben dire che siamo riusciti a coinvolgere il meglio del Beach Rugby europeo e non solo. Mi aspetto di vedere uno spettacolo, che possa coinvolgere non solo gli appassionati, ma anche i curiosi che iniziano ad avvicinarsi a questo sport per la prima volta".

A Lignano non solo rugby maschile, ma anche un agguerrito girone femminile: sei le squadre che si daranno battaglia sulla sabbia friulana; ci saranno le campionesse in carica, le austriache dei Danube Pirates, le Ricce del Villorba, una selezione friulana e le francesi Minots e Marsiglia, queste ultime campionesse d’Europa in carica. "Il torneo femminile è parte integrante della nostra manifestazione – conclude Stocco – ci sarà da divertirsi, anche perché la caccia alle Danube Pirates è aperta e tante sono le formazioni che vogliono provare strapparle il titolo alle austriache".

Torneo maschile

Girone A; The Monsters (ITA), Les Minots (FRA), SA Wild Dogs (SA), Pasargad (Iran), Crazy Crabs (ITA);

Girone B: Forum Iulii (ITA), Ovale Beach Marseille (FRA), Padova Beach (ITA), Global Chiefs (Fiji), Curacao Presidents (CURACAO).

Torneo Femminile

Forum Iulii (ITA), Ricce (ITA), Ovale Beach Marseille (FRA), Les Minots (FRA), Danube Pirates Ladies (AUT), Danube Corsairs Ladies (AUT).