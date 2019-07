Benedetta Brignoli è una calciatrice del Tavagnacco. La centrocampista classe 1999 arriva in Friuli dal Sassuolo, rinforzando la squadra allenata da Luca Lugnan. Ha vestito anche le maglia della Reggiana e della Nazionale Under 17.

Brignoli si aggregherà al gruppo in vista della ripresa degli allenamenti in programma giovedì 1 agosto. Un ulteriore tassello del nuovo Tavagnacco, che mister Lugnan dovrà plasmare in vista della nuova stagione.