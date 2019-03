Bocce, weekend tricolore per Fagagna

SERIE A2 MASCHILE. I fagagnesi della Quadrifoglio staccano il biglietto per la semifinale nazionale nel campionato di serie A2 dopo aver vinto i play-off contro i trentini del Canova con l’eloquente punteggio di 22-4. Oggi (dalle 14.30) la battaglia si sposta nel Pordenonese per un weekend all’insegna del tricolore. I fagagnesi giocheranno la semifinale contro la piemontese Rosta nel bocciodromo di Tiezzo, mentre l’altra semifinale tra la veneta Marenese e l’aostana Nitri Controz andrà in scena nel bocciodromo di Torre di Pordenone. Si preannunciano scontri senza esclusione di colpi, che lasceranno il pubblico senza fiato. La finale si disputerà domenica dalle 10 nel bocciodromo di Torre di Pordenone.

Sempre oggi alle 14.30 a Ronchi dei Legionari, invece, il Villaraspa gioca per la salvezza contro il Dolada. Nei due precedenti, gli isontini hanno sempre avuto la meglio (15-11 e 13-12), quindi si affidano al detto “non c’è due senza tre…”.

PROMOZIONE A. Nel campionato di Promozione A, anche il ritorno delle semifinali della fase play-off è stato a favore delle società friulane (Florida-Maxim 9-13 e Tre Stelle-S.Antonio 16-6) che si contenderanno la finale triveneta oggi alle 15 nel bocciodromo di Cividale del Friuli.

La Maxim di Pasian di Prato affronterà gli isontini della Tre Stelle di Ronchi dei Legionari in un incontro secco, che vale la promozione in serie A2 per la prossima stagione. Sempre oggi alle 15 si gioca l’ultimo turno play-out a Spilimbergo dove l’udinese Pantianicco e la pordenonese Fortitudo si contendono la salvezza.

PRIMA CATEGORIA. L’ultima giornata ha dato i seguenti risultati: Brugnera-Rivignano 12-6, Maxim-Sacilese 5-13, Virco-Adegliacchese 8-10, Alpino Manzanese-Forum Julii 12-6, Villaraspa-Romans 9-9. Si qualificano per la semifinale regionale in programma la prossima settimana le seguenti squadre così abbinate: Adegliacchese-Alpino Manzanese e Gradese-Brugnera.