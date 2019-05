Bocce per le scuole, il Città di Udine va alla Pellico

Sabato, il Palabocce Udinese è stato invaso da un centinaio di alunni provenienti da sei scuole primarie per contendersi il Torneo interscolastico ‘Città di Udine’. Dopo una mattinata di gare tra percorsi in accosto e in bocciata, a mettere le mani sul trofeo in palio sono stati i ragazzi della scuola Silvio Pellico, seguiti in ordine da Mazzini, IV Novembre, Zardini, Ada Negri e Uccellis.

E’ stata una mattinata a dir poco fantastica, ricca di euforia e di sana competizione che ha visto l’esultanza e la gioia di tutti gli alunni dalla prima all’ultima boccia giocata. I ragazzi hanno potuto calcare i terreni dove si pratica questo sport e provare sensazioni ed emozioni nuove. Contenti pure genitori e accompagnatori al seguito, impegnati a tifare per i propri ragazzi e colpiti dall’esibizione di tiro progressivo tenuta dal Campione europeo Under 18, Alex Zoia.

SPECIAL OLYMPICS. Oggi e domani il Palabocce di Cussignacco ospita il Play the Games 2019 Special Olympics sezione bocce. Un weekend all’insegna dello sport per tutti, con un centinaio di atleti provenienti da tutta Italia. La cerimonia di apertura con l’accensione della fiaccola olimpica è in programma oggi alle 12. Le gare si svolgeranno dalle 14 alle 19 e continueranno tutta la domenica dalle 9 alle 16, con premiazioni e cerimonia di chiusura.

GARE. A Fossalta di Portogruaro (Veronica) domenica la formazione Pascolat-Iuretigh (Cussignacco) si è classificata al secondo posto nella gara triveneta a coppie di categoria B. Terzo posto per Di Bert-Ceolin (Snua).

A Cerneglons, gara triveneta a coppie di categoria C, con la vittoria di Mingolo-Pellegrini (Codroipese) che si sono imposti per 9-6 contro Ambrosini-Ievolella (Fiumicellese).

Ad Aviano, nella gara femminile a coppie, vincono le portacolori di casa Manfé-Botteon, battendo in finale per 11-1 Ganz-Renna (Cavarzano).

A Rivignano, la gara promozionale a coppie di petanque è stata vinta dalla formazione locale con Falcomer-Cudin.

APPUNTAMENTI. Domani (alle 8.30) a Codroipo, quarta tappa della Coppa Italia di categoria A; a Maniago gara triveneta individuale di categoria C; a Palmanova gara triveneta a coppie femminile; a Rivignano gara triveneta a coppie juniores.