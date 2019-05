Boxe, a Trieste il Dual Match Italia - India

Affollato incontro, questa mattina, nella sala Predonzani della Regione, in piazza dell’Unità d’Italia, a Trieste, per la presentazione del Dual Match Italia - India di boxe. Le delegazioni nazionali, insieme al comitato organizzatore dell’Asd Club Sportivo Trieste Pugilato, sono state ospiti del governatore Massimiliano Fedriga per una passerella istituzionale in attesa della prima tornata di match, al via questa sera a partire dalle 20, al palasport di Chiarbola (ingresso gratuito).

“Siamo riusciti a concretizzare un’ambizione cullata da anni e, finalmente, abbiamo l’onore di portare a Trieste gli atleti azzurri per un evento internazionale", ha esordito Roberto Battimelli, presidente onorario e responsabile tecnico dell’A.S.D. Club Sportivo Trieste Pugilato. "Ovviamente, se questo sogno si è realizzato dobbiamo ringraziare la Regione Friuli Venezia Giulia”.

“Siamo noi a ringraziare Battimelli", ha replicato il team manager dell’Italia, Roberto Cammarelle, oro a Pechino 2008, argento a Londra 2012 e bronzo ad Atene 2004, oltreché due volte iridato a Chicago 2007 e Milano 2009, sempre tra i Supermassimi. "Sentiamo la responsabilità di salire sul ring nella città di Nino Benvenuti, il più grande pugile italiano di sempre. Per noi sarà l’ultimo impegno prima dei Campionati Europei di Minsk e proprio da Trieste iniziamo un percorso di gruppo per confermare la nostra competitività. Siamo in grado di coprire in maniera ambiziosa ben dieci categorie e vogliamo regalare emozioni e spettacolo al pubblico giuliano”.

Il responsabile tecnico dell’India, Santiago Daniel Nieva, ha espresso la gioia del suo team “per essere in Italia e a Trieste. Per noi si tratta di un’occasione importante: conosciamo la storia illustre della boxe italiana e, piano piano, vogliamo avvicinarci a questi livelli. Speriamo di contribuire al divertimento del pubblico giuliano”.

Con l’ex pluricampione italiano Biagio Chianese, testimonial dell’evento, seduto in prima fila insieme al rappresentante del Coni regionale Francesco Cipolla, il presidente dell’Associazione Malattie Rare Azzurra Onlus, Alfredo Sidari, ha ringraziato l’organizzazione per la raccolta di fondi in atto che richiederà anche il generoso supporto degli appassionati che saranno presenti fino a sabato al palasport di Chiarbola. “Un evento eccezionale – lo ha descritto – che, dopo tanti anni di impegno, mi regala ulteriori energie per continuare nella attività a supporto di questi bimbi e delle loro famiglie. Nonostante la mia età avanzata, proprio come questi atleti oggi mi sento in gradi di combattere per altri vent’anni”.

L’assessore regionale Fabio Scoccimarro ha invece portato alla Sala i saluti, direttamente da Roma, di Nino Benvenuti. “La boxe incarna tutti i valori più importanti dello sport. Con questo evento siamo solo all’inizio di un grande percorso”.

Gli interventi sono stati chiusi dal governatore Fedriga che ha ringraziato la società organizzatrice, sottolineando che “le Istituzioni non posso sostituire, ma solo supportare, queste meritevoli realtà. Salutiamo una kermesse che vanta non solo un importante valore sportivo, ma anche e soprattutto sociale. Un saluto alle due rappresentative che regalano al Friuli Venezia Giulia un’importante vetrina internazionale”.

L’incontro si è chiuso con la consegna di una t-shirt azzurra a Fedriga da parte di Clemente Russo (il veterano azzurro: due argenti olimpici a Pechino 2008 e Londra 2012, campione iridato dilettanti a Chicago 2007 e Almaty 2013 nei pesi Massimi), insieme al gagliardetto dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici Azzurri d’Italia da parte della presidente provinciale Marcella Skabar.

PROGRAMMA. L’atteso Dual Match tra Italia e India prenderà il via alle 20 di questa sera (giovedì 30 maggio) e, dopo un giorno di riposo, si concluderà sabato 1 giugno sul ring del palasport triestino ‘Giorgio Calza’ che domina il rione di Chiarbola. Tra i protagonisti più attesi Vincenzo Mangiacapre (bronzo a Londra 2012 tra i Superleggeri e terzo anche ai mondiali di Baku 2011), mentre lo staff tecnico azzurro vede in prima fila i coach Gennaro Moffa, Domenico Filippella, Michele Cirillo e Patrizio Sumbu Kalambay (già campione del mondo WBA dei pesi Medi dal 1987 al 1989 e due volte ai vertici continentali: prima nel 1987 e poi dal 1990 al 1993). Completano la squadra italiana Federico Serra, Nico Leivars, Gianluca Russo, Francesco Iozia, Giuseppe Canonico, Gianluigi Malanga, Simone Augusto Buremi, Vincenzo Lizzi, Aziz Abbes Mouhiidine e Mirko Carbotti.

Un weekend agonistico di altissimo livello, dunque, ovviamente sotto l’egida della Federazione Pugilistica Italiana – Comitato del Friuli Venezia Giulia e in collaborazione con CONI, FPI, Regione Friuli Venezia Giulia e Comune di Trieste.

Il presidente onorario Roberto Battimelli, responsabile tecnico del sodalizio giuliano, insieme al fratello Paolo e al suo staff tecnico (il maestro benemerito Nevio Carbi, Fabio Taucer, Daniel Zdrinca e Silvano Parovel), ha organizzato un evento di assoluto prestigio che prevede anche un lungo elenco di iniziative collaterali. Il pomeriggio di domani, sarà infatti dedicato alla giornata di ‘recupero’ per i componenti delle due rappresentative e verrà utilizzata per regalare una meritata parentesi agonistica anche ai migliori talenti forgiati dall’Asd Club Sportivo Trieste Pugilato che, a partire dalle 18, saranno protagonisti (sullo stesso ring dei più titolati colleghi) di un confronto a squadre contro una rappresentativa del Friuli Venezia Giulia che coinvolgerà anche pugili delle altre società triestine. Tra gli atleti locali impegnati, i portacolori della società organizzatrice Lorenzo Radosic, Andrea Puntar, Pierluigi Ret, Luca Chiancone, Simone Cianciaruso, Riccardo Rizzi e Andrea Crevatin.

Per le tre riunioni è prevista sugli spalti una folta rappresentanza degli studenti delle scuole medie cittadine e di atleti, anche proveniente da altre discipline, caratterizzati da diverse forme di disabilità.