Brutta caduta per De Marchi

Momenti di paura per Alessandro De Marchi protagonista, al Tour de France, di una terribile caduta. A pochi chilometri dalla partenza della nona tappa, da Saint Étienne a Brioude, il Rosso di Buja è rovinato a terra.

Dalla sua squadra, la CCCC, fanno sapere che il campione friulano è sempre rimasto cosciente. Immediatamente soccorso, è stato trasportato in ospedale dove sarà sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, per escludere ulteriori fratture. Di certo, il 33enne friulano ha rimediato una brutta ferita al volto, sopra l'occhio. "L'abbiamo trovato sotto choc e molto dolorante", commenta il ds Fabio Baldato. "Era molto arrabbiato. Non so esattamente cosa sia successo, ma era un momento concitato della gara. Ora dobbiamo attendere l'esito degli esami per capire esattamente l'entità della caduta".

Un vero peccato perchè, proprio ieri, De Marchi era stato protagonista di una lunga fuga assieme a De Gendt, cedendo terreno solo nel finale. Da poco papà, per il suo ritorno al Tour si era allenato bene e puntava a vincere una tappa. La caduta di oggi, purtroppo, gli impedirà di provarci. Ma tutti i suoi tifosi lo aspettano molto presto di nuovo in sella.