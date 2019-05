Buttrio, aperte le iscrizioni per la 24ore

La 24Ore di Buttrio ha aperto ufficialmente le iscrizioni ai vari tornei e alle staffette della ‘Atôr dal tôr di Buri’ (qui regolamenti e iscrizione online). La manifestazione, organizzata dal locale Gruppo Ana e dal Podismo Buttrio con il supporto di molte altre associazioni locali, punta a sostenere gli ospedali del Friuli Venezia Giulia. Il 15 e 16 giugno, la 14esima edizione punta a donare al nosocomio di Tolmezzo un sistema ecografico portatile di ultima generazione, utile anche nell’impiego a domicilio su pazienti fragili, il cui trasporto in ospedale provocherebbe grave disagio e stress.

Nelle precedenti edizioni, sono donati apparecchi per un totale di 200 mila euro. Sullo stesso circuito e nelle stesse ore, sarà interessante assistere alle gare podistiche individuali per ultra-maratoneti (24ore Città di Buttrio) iscritte al Csi e inserite nel calendario Iuta, dove un atleta gareggia per 6, 12 o 24 ore continuative.

La manifestazione, come da tradizione, si aprirà con l’alzabandiera degli Alpini alle 11 del sabato, per entrare nel vivo con la corsa degli scolari ‘Walk in color’, seguita alle 16 dal podismo, contornata dal torneo 24Ore di Bocce, dalla 6Ore di Burraco e dal confronto 20Ore di Softball (che quest’anno prevede un evento-sorpresa). Inoltre la sezione di Tiro a segno nazionale di Cividale ha indetto il primo Trofeo del Cuore, gara a squadre con carabina calibro 22LR, inserito nel ‘contenitore’ 24ore di Buttrio.

L’evento è ricco di temi per tutti i gusti, compresa enogastronomia e cultura, in un ambiente sportivo e familiare, aperto a qualsiasi pubblico.

La presentazione ufficiale è in programma giovedì 6 giugno alle 19 nella sala convegni di Villa di Toppo-Florio, a Buttrio.