Buttrio, weekend tra sport e solidarietà

Tempo di bilanci per la 24 Ore di Buttrio che, nel weekend, ha animato il comune all'insegna dei vari tornei e delle staffette della ‘Atôr dal tôr di Buri’. La manifestazione, organizzata dal locale Gruppo Ana e dal Podismo Buttrio con il supporto di molte altre associazioni locali, punta a sostenere gli ospedali del Friuli Venezia Giulia. La 14esima edizione mirava a donare al nosocomio di Tolmezzo un sistema ecografico portatile di ultima generazione, utile anche nell’impiego a domicilio su pazienti fragili, il cui trasporto in ospedale provocherebbe grave disagio e stress.

I NUMERI. La 24x1 ora ha visto al via 28 squadre da 24 iscritti; alla 6x1 ora hanno partecipato 53 squadre da 6 atleti; schierate anche due squadre di amputati, per un totale di 12 persone in pista. Per quanto riguarda le corse individuali Csi, inserite nel calendario Iuta, alla sei ore hanno partecipato 24 iscritti, per oltre 75 chilometri percorsi; alla 12 ore 18 iscritti, che hanno percorso 114 chilometri; 13, infine, gli ultramaratoneti che hanno corso tutte le 24 ore, per un totale di 167 chilometri. Sono state 40, infine, le coppie che si sono sfidate nella sei ore di Burraco.

La manifestazione, come da tradizione, si è aperta con l’alzabandiera degli Alpini alle 11 del sabato, per entrare nel vivo con la corsa degli scolari ‘Walk in color’, seguita alle 16 dal podismo, contornato dal torneo 24 Ore di Bocce e dal confronto 20 Ore di Softball. Inoltre la sezione di Tiro a segno nazionale di Cividale ha indetto il primo Trofeo del Cuore, gara a squadre con carabina calibro 22LR, inserito nel ‘contenitore’ 24ore di Buttrio.