Buttrio punta a conquistare la vetta

SERIE A FEMMINILE. Le ragazze del Buttrio hanno dovuto sudare per imporsi, con un 14-10, sulle venete della Saranese. Infatti, dopo il 3-5 del primo parziale, Buttrio è riuscita a ribaltare la situazione nel secondo, portandosi sul 9-7 per poi concludere in bellezza. Due punti preziosi che consolidano il secondo posto e distanziano ulteriormente le inseguitrici. I risultati degli altri incontri: Bassa Valle-Centallese 14-10 e Auxilium-Borgonese 6-16. La classifica dopo 15 giornate: Forti Sani 20, Buttrio 17, Saranese e Borgonese 14, Centallese 10, Bassa Valle 8, Pramaggiore 7, Auxilium -3.

Domani (ore 14,30), il Buttrio ospita il Pramaggiore, Auxilium-Centallese, Borgonese-Bassa Valle.

SERIE A2 MASCHILE. Il torneo si è preso una settimana di pausa; ecco la classifica: Marenese 26, Quadrifoglio 23, Canova 18, Cussignacco e Chiesanuova 15, Snua 14, Villaraspa 10, Dolada 9, Pederobba 8, Pedavena 2.

Oggi, a partire dalle 14.30, la serie A2 gioca la 15esima giornata: a Fagagna Quadrifoglio-Villaraspa, Canova-Cussignacco, Pederobba-Snua, Dolada-Marenese e Chiesanuova-Pedavena.

PROMOZIONE A. Dopo il weekend libero, queste la situazione in Promozione A. Girone A classifica: Muggia Bocce 16, Nuova Del Corno 15, Tre Stelle 13, Buttrio 12, Tagliamento 9, Gtn Laipacco 7, Pantianicco 0. Girone B classifica: Granata 17, Maxim 16, Le Valli 12, Saranese 11, Spilimberghese 9, Fortitudo 4, Veronica 3.

Oggi (dalle 15) si gioca la 13esima giornata: a Cussignacco Gtn Laipacco-Nuova Del Corno, a Buttrio Buttrio-Tagliamento, a Ronchi dei Legionari Tre Stelle-Pantianicco, a Adegliacco Maxim-Spilimberghese, a Fiume Veneto Fortitudo-Veronica, Saranese-Le Valli (domenica ore 9), riposano Muggia Bocce e Granta.

PRIMA CATEGORIA. I risultati della quinta giornata sono: Rivignano-Brugnera 8-10, Adegliacchese-Virco 16-2, Sacilese-Maxim 18-0, Romans-Villaraspa 10-8, Forum Julii-Alpino Manzanese 11-7, (riposato Gradese). Domani (ore 9.30): a Adegliacco Maxim-Rivignano, a Chiasielis Virco-Brugnera, a Sacile Sacilese-Adegliacchese, a Romans Romans-Forum Julii, a Cividale Alpino Manzanese-Gradese (riposa Villaraspa).