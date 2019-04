Casarsa, conto alla rovescia per la corsa tra le vigne

Di corsa in una paesaggio costellato da vigneti, dai quali nascono le rinomate bollicine degli spumanti Naonis La Delizia, a partire dalla sempre più richiesta cuvée Jadér: torna il 1° maggio a Casarsa della Delizia (Friuli Venezia Giulia) il Running tra le vigne, gara competitiva su strada che per la sua 11esima edizione è abbinata al primo trofeo Jadér Naonis che celebra il citato spumante casarsese di successo. La prova è valida come tappa della Copppa Provincia di Pordenone di podismo, alla quale si sono iscritti già oltre 550 atleti pronti ad affrontare i 10 chilometri di percorso che toccheranno anche il vicino Comune di Valvasone Arzene. Ma di podisti per quel giorno ne sono attesi molti di più, visto che in contemporanea, con partenza alle 9 da piazza Cavour dietro agli agonisti, si svolgerà la 47esima Marcia del Vino aperta a tutti su due percorsi immersi nelle strade di campagna da 6,5 e 13 chilometri. Il tutto all'interno della 71ma sagra del vino di Casarsa della Delizia, grande festa dell'enogastronomia regionale nei cui chioschi, al termine della competizione, tutti potranno rifocillarsi.

"Ancora una volta - ha dichiarato Antonio Tesolin, presidente della Pro Casarsa della Delizia - il 1° maggio a Casarsa vede l'enoturismo incontrare l'attività sportiva all'aria aperta, per un appuntamento atteso non solo dai runner ma anche dalle famiglie che amano camminare in mezzo alla natura casarsese. Il poter unire poi il Running tra le vigne al nome dello Jadér, fiore all'occhiello della Cantina La Delizia, ci fa davvero piacere. Ringrazio fin da ora i tanti volontari che rendono possibile questo grande evento".

"Anche quest'anno - ha aggiunto Adolfo Molinari, presidente della Libertas Casarsa - abbiamo preparato per il Running tra le Vigne - Trofeo Jadér Naonis un percorso veloce ma allo stesso tempo tecnico, con il passaggio su strade asfaltate per il borgo di San Lorenzo di Valvasone Arzene, località Majaroff e poi, rientrando verso Casarsa, su strade bianche in mezzo alle vigne dove molto probabilmente si deciderà la gara prima del rettilineo finale di via Valvasone-piazza Cavour. Suggestivi anche gli scorci che donerà ai partecipanti la Marcia del Vino, tra strade rurali che è un piacere percorrere con la propria andatura preferita". A curare l'organizzazione del percorso la società amica dell'Atletica Coop Casarsa San Martino al Tagliamento, che fornisce un prezioso aiuto.

La gara Running tra le Vigne-Trofeo Jadér è a carattere regionale open riservata alle categorie Juniores (18 anni), Promesse, Seniores e Master. Informazioni su regolamento, iscrizioni e pacco gara (che comprende una bottiglia di Jadér, sacca porta scarpe sempre firmata Jadér, merenda della ditta Pomis, pubblicazione della Pro Casarsa e buono sconto per i chioschi della Sagra del vino) si possono trovare su www.procasarsa.org.

Come ogni anno prima della partenza dei runner sfileranno i ciclisti partecipanti al raduno ciclosportivo Città di Casarsa della Delizia - Memorial Pillon Flaborea Lenarduzzi di circa 80 chilometri lungo le strade del Friuli a cura del Gruppo ciclistico Casarsa.

PARTNER. Gli appuntamenti podistici della Sagra del Vino sono organizzati dalla Pro Casarsa della Delizia insieme a Città di Casarsa della Delizia, Libertas Casarsa, Atletica Coop Casarsa San Martino al Tagliamento, Fidal e PromoTurismoFVG. Il tutto in collaborazione con Comune di Valvasone Arzene, Pro Loco di San Lorenzo, La Beorcja, Cjaminà ridint, Quelli della notte e del monte Jouf. Prezioso il sostegno dei main sponsor Viticoltori friulani La Delizia, Friulovest Banca, Coop Casarsa e Pomis. Assistenza sul percorso grazie anche ai volontari dell’Avis comunale Casarsa-San Giovanni, Gruppo Ana di Casarsa San Giovanni e Gruppi comunali della Protezione civile. La Coppa Provincia di Pordenone è organizzata dalla Fidal e sponsorizzata da Oro Gildo e Saucony. La Marcia del Vino fa parte del circuito Fiasp.