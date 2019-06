Caterina Venturini vince il Tricolore in casa

Missione compiuta per Caterina Venturini: la campionessa friulana, infatti, ha conquistato il Tricolore in casa. Sono andati in scena a Buttrio, nei nuovissimi impianti inaugurati venerdì sera, i Campionati italiani individuali di bocce. E la portacolori locale non ha deluso le attese. Dopo aver superato in semifinale Giorgia Rebora (AB Genovese) per 13-5, nel match decisivo Caterina ha affrontato Chiara Bodrone, che si era imposta su Marika Depetris, riuscendo a conquistare il titolo italiano di categoria A per 13-8, facendo esplodere la festa.

Al maschile, invece, successo per Davide Sari (Noventa) che ha superato Lorenzo Basilietti (Rosta) per 13-9.