Chiara Cainero d'oro a Minsk

Dopo il bronzo individuale, Chiara Cainero sale nuovamente sul podio, questa volta sul gradino più alto, ai Giochi europei di Minsk. Nel Mixed Team la friulana, in coppia con Gabriele Rossetti, conquista l'oro, superando l'altra coppia azzurra, Diana Bacosi e Riccardo Filippelli, d'argento.

Cainero-Rossetti sono stati i migliori delle eliminatorie, chiuse con l’ottimo punteggio di 146/150, e hanno affrontato nel medal match per la vetta del podio l’altrettanto blasonato team Bacosi-Filippelli, qualificatosi per la corsa all’oro con 144/150. Una sfida tutta italiana che le due coppie miste hanno affrontato senza risparmiarsi, tanto da costringersi allo spareggio sul punteggio di 33 su 40 e risolta solo con +11 a + 10 a favore della friulana e del toscano. Sul podio per la medaglia di bronzo i cechi Barbora Sumova e Jakub Tomacek.

“Mi ero detto già molto soddisfatto ieri, quindi oggi non posso che aggiungere che ho un team davvero stellare", ha commentato il Direttore Tecnico Andrea Benelli. "Partiamo dalla Bielorussia con un bagaglio pesante e con la testa già rivolta al Mondiale di Lonato, pronti a dare il meglio”.