Ciclismo: tecnici Fvg a lezione

Pronto il calendario dei corsi di aggiornamento curati dal comitato del Friuli Venezia Giulia della Federazione ciclistica italiana, validi per il tesseramento del biennio 2019-2020. Tutti si svolgono nella sala parrocchiale di Flaibano (piazza Monumento). Domenica 18 novembre hanno luogo in mattinata quelli di Primo livello (dalle 8.30 alle 13) e - per l’intera giornata (orario 8.30-13 e 14.30-18.30) - i relativi al Secondo livello. Invece, per il Terzo livello, l’appuntamento viene previsto domenica 2 dicembre (ore 9-13 e 14.30-18.30).

Ecco gli argomenti trattati: test atletici da palestra per le categorie giovanili, problematiche dell’allenamento della forza nelle specialità di resistenza, preparazione in altura squadra nazionale Under 23 per i mondiali di Innsbruck, organizzazione di test da campo, standardizzazione, modulistica, gestione dati, gestione dell’alimentazione nelle categorie giovanili.

Spazio rimane inoltre lasciato al Programma federale relativo alla attività dei Centri pista, il quale dispone nuove direttive del Settore Tecnico Nazionale riguardanti la introduzione di specialità quali endurance e sprint omnium.

I corsi vengono tenuti dai formatori del Settore regionale studi. Li guida Ilaria Ciotti e componenti risultano Claudio Cucinotta, Francesco Della Mattia, Andrea Fusaz, Alessio Mattiussi, Silvano Perusini e Luca Plaino. Inoltre figurano il giudice di gara Francesca Della Casa ed i direttori di corsa Roberto Bertolo e Adriano Nadal. Va poi aggiunta la dottoressa Cristina Giusto, nutrizionista che elabora piani per sportivi professionisti in particolar modo riguardanti discipline quali maratona, ultramaratona, ciclismo, nuovo e triathlon.

Al momento figurano 30 iscritti al corso di aggiornamento di Primo livello e circa 20 per quelli sia di Secondo che Terzo livello. Intanto proseguono i preparativi della annuale festa regionale del ciclismo del Friuli Venezia Giulia, in programma a Trieste domenica 25 novembre (ore 10) nel Capannone 1 Molo IV Sala 3.