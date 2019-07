Conto alla rovescia per il Giro Rosa in Fvg

E’ iniziato il conto alla rovescia per il gran finale del Giro Rosa che, da venerdì 12 a domenica 14 luglio, animerà le strade friulane grazie alla carovana della corsa a tappe femminile. Venerdì è in programma la Vittorio Veneto – Maniago, 128 chilometri scorrevoli, ma con due punti ‘critici’: la scalata che porta ad Andreis (al km 60) e quella meno faticosa che porta a Clauzetto (al km 95).

Domenica 14 la passerella conclusiva con la San Vito al Tagliamento – Udine, 120 chilometri con altitudine costante lungo tutto il percorso, a eccezione del tratto di cinque chilometri che va da Fragga a Moruzzo, dal km 100 al 105. L’arrivo, in piazza Libertà, è in discesa.

Tra le tappe più attese c’è la Gemona - Malga Montasio (Chiusaforte), in programma sabato 13; 125 chilometri che prevedono una prima parte da ripetere e una lenta e graduale salita lungo il corso del Tagliamento e del fiume Fella. Negli ultimi venti chilometri si passa dai 629 ai 1.546 metri di altitudine.

Proprio per vivere appieno l’arrivo in salita, ecco le indicazioni utili: la salita da Chiusaforte prevede la chiusura della strada di accesso al ponte che porta a Sella Nevea a partire dalle 14. La salita da Sella Nevea, in prossimità del bivio che svoltando a sinistra porta al Montasio, sarà chiusa alle 14. Da Sella Nevea a Chiusaforte chiusura della strada dalle 13.

Per il rientro su Chiusaforte: da Sella Nevea discesa fino a Chiusaforte possibile ad avvenuto transito del mezzo indicante fine gara, presumibilmente verso le 16.30\16.45; da Malga Montasio, discesa sino a Sella Nevea dalle 17.30 dando priorità alle auto dell’organizzazione e ammiraglie delle squadre; da Cave del Predil a Sella Nevea transitabilità libera fino all’intersezione con la strada verso Malga Montasio.