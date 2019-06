Conto alla rovescia per la 3 Sere città di Pordenone

Continua il conto alla rovescia verso l’edizione 2019 delle 3 Sere Internazionale città di Pordenone e lo staff degli Amici della pista continua a lavorare per organizzare al meglio la manifestazione, in programma dal 23 al 26 luglio. Edizione 2019 che si tingerà di europeo con l’assegnazione di tre titoli continentali: Specialità del Derny riservato alla categoria uomini open; Derny riservato alla categoria donne elite; Stayer riservato alla categoria uomini open.

Oltre a questa prestigiosa assegnazione da parte dell’UEC, la 3 Sere riconferma il programma di gare della scorsa edizione e quindi, oltre alle prove della 4 giorni, si disputeranno gare UCI di 1^ categoria. La 3 Sere però non è solo professionismo ma, come sempre, vuole avere un occhio di riguardo verso i giovani e quindi le varie prove internazionali saranno alternate da gare di giovanissimi, allievi e junior che in quei giorni potranno respirare un’aria internazionale avendo i box affianco dei loro beniamini.

Questa tradizione è fortemente voluta dagli “Amici della Pista” ma soprattutto da Fondazione Friuli che ogni anno dà il suo sostegno a favore della manifestazione e soprattutto a favore di un movimento giovanile che è il nostro futuro. I giovani di oggi saranno gli uomini e i professionisti del domani.

A tal proposito, mentre tutti aspettiamo la 3 Sere, il velodromo Bottecchia continua a essere sede del master regionale su pista riservato appunto alle categorie giovanili. Master che in questo avvio di stagione sta intensificando gli appuntamenti a Pordenone anche a causa dell’indisponibilità momentanea dell’impianto di San Giovanni al Natisone.