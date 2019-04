Conto alla rovescia per lo Spring Meeting

Chiuse le iscrizioni alla gara in programma dal 25 aprile al 1° maggio tra Meduno e Travesio, l’edizione 2019 dello Spring Meeting ha attirato anche l’attenzione di diverse realtà locali che così dimostrano pieno supporto alla prova generale in vista dei campionati del Mondo di Deltaplano previsti a Tolmezzo dal 13 al 27 luglio.

E’ il caso dell’Azienda vitivinicola “Ronco Margherita”, che con oltre 12 ettari distribuiti tra le colline pinzanesi e la zona dei magredi di Dandolo nel comune di Maniago (oltre che una vasta produzione nei colli orientali del Friuli) fornirà il vino per tuta la durata delle due gare e, con un’iniziativa molto interessante, proporrà in vendita anche una particolare etichetta “limited edition” per celebrare il grande avvenimento dei Mondiali.

Raggianti Bernardo Gasparini di Flyve e Alessandro Bellio responsabile di “Ronco Margherita”, grande sportivo con il rugby nel sangue e l'immensa passione per vini di qualità. “L’accordo è stato raggiunto praticamente subito ovviamente davanti ad un buon bicchiere di nostro Prosecco, uno dei cavalli di battaglia dell’Azienda" confessa Bellio. "Amo lo sport da quanto sono ragazzo e il fatto di supportare due avvenimenti di calibro internazionale ci rende molto entusiasti, consapevoli che dovremo conquistare numerose persone provenienti da ogni parte del mondo ed abituati a tradizioni diverse, ma forti della qualità della nostra produzione. Sono sicuro che l’idea di realizzare un’etichetta ad hoc per i Mondiali", continua Alessandro, troverà la giusta risposta negli appassionati di volo ed anche del buon vino”.

E allora vi aspettiamo tutti a Meduno nella zona di atterraggio, dove potrete degustare le delizie prodotte dall’Azienda vitivinicola "Ronco Margherita" durante le evoluzioni acrobatiche dei 130 piloti.