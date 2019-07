Conto alla rovescia per Xtreme Days

Scatta domani, venerdì 5 luglio, a Sacile, la sesta edizione di Xtreme Days, il più grande festival di sport freestyle ed estremi in ambiente urbano d'Italia, che anche quest’anno offrirà un programma ad alto tasso adrenalinico che include oltre 20 discipline e atleti internazionali, per un’affluenza prevista di 1.000 concorrenti. Tre giornate all’insegna dello spirito sportivo e della contemporaneità che coinvolgeranno appassionati e professionisti, famiglie e atleti, in un festival divenuto oramai un appuntamento irrinunciabile per il territorio e tuttavia capace di valicare i confini nazionali, concentrando nel 'giardino della Serenissima' i protagonisti dello scenario internazionale.

Il festival si aprirà con il più coinvolgente meeting di Parkour in Italia, che riunirà a partire dalle 17 nella corte di Palazzo Ragazzoni atleti provenienti da tutto il mondo, pronti a esibirsi in una disciplina di sempre crescente popolarità e a inaugurare con la giusta energia le giornate di Xtreme Days.

Alle 18 in Piazza del Popolo si terrà l’inaugurale taglio del nastro, che darà ufficialmente il via all’edizione 2019, mentre alle 19.30 al Parco Ortazza, l’Adventure Park di Coop Alleanza 3.0 ospiterà invece il Pumptrack Show: un’occasione imperdibile per chiunque voglia mettersi in gioco con rollerblade, skateboard o bike, su una pista dove l’unico limite è dato dal coraggio e dalla fantasia, per disegnare traiettorie audaci ad alto tasso di divertimento.

Venerdì sera in programma due escursioni in notturna di Mtb (dalle 20 alle 22) e SUP (Stand Up Paddle dalle 20.30 alle 22); il ricavato della prima sarà interamente devoluto in beneficienza a favore di Parent Project Onlus, associazione dedicata alla ricerca sulla distrofia muscolare di Duchenne, mentre la giornata di sabato vedrà l’inaugurazione di due inediti tornei di basket e beach volley, nonché la 6^ edizione dell’oramai storico Street Boulder Contest.

Numerosissimi i workshop che accompagneranno le esibizioni ai quattro angoli della città, e che vedranno la pratica di skateboard, slackline, arco battle, acroyoga, tessuti aerei e molto altro ancora.

Ma il festival offrirà ai suoi partecipanti emozioni non solo sportive: numerosi i concerti, tra cui quello che celebrerà la giornata inaugurale di venerdì e che vedrà esibirsi gli Alter Ego, a cui seguiranno i Seveso Casino Palace, finalisti dell’ultima edizione di X-Factor, per una serata all’insegna del rock’n’roll e dello shopping sotto le stelle.

In occasione dell’inaugurazione del festival infatti tutti i negozi del centro inizieranno i saldi anticipati, per tre serate dedicate allo svago e al divertimento – allietate dalla presenza di numerosi chioschi di Street Food che delizieranno i palati di tutti, insieme a spettacoli musicali firmati Radio Company che accompagneranno partecipanti e spettatori per tutto il fine settimana.

Ospiti, sponsor, organizzatori e una capillare rete di 100 volontari entusiasti e preparati a supporto della Pro Sacile è pronta a dare il suo contributo per uno degli eventi più speciali e attesi dell’estate.