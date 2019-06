Cussignacco formato Coppa Italia

Domenica a Udine, alla bocciofila Gtn Laipacco del presidente Danilo Beltrame, si è disputata l’ultima prova di qualificazione per la Coppa Italia di categoria B. La gara a 39 coppie è stata vinta dai veneti del Pederobba con Bogana-Trobec, che hanno superato in finale Elegante-Bertoni del Buttrio. Al terzo posto si sono classificati Pascolat-Iuretigh (Cussignacco) e Bet-Cavasin (S. Antonio). Con questo terzo posto, il Cussignacco ottiene la qualificazione alla fase nazionale della Coppa Italia B, con soli due punti di vantaggio sull’inseguitrice Buttrio. Gli udinesi avranno modo di prepararsi per affrontare la finale a otto squadre il 14 settembre a Savona.

In contemporanea si è svolta anche la gara a coppie di categoria C, con la vittoria conseguita da Cancian-Fabbro della Tagliamento-Vidulis dopo aver battuto in finale Bertoia-China della Sanmartinese. Stop in semifinale per Bertoli-Grossutti (Maxim) e Biasi-Lunardelli (Brugnera).

GARE. Sempre domenica scorsa a Maniago (Violis) si è disputata una gara a coppie per la categoria D con la vittoria di Drigo-Vit (Granata) in finale contro Antoniazzi-Frasson (Permac).

A Ronchi dei Legionari si è svolta la selezione regionale Under 15 valida come qualificazione ai Campionati italiani di coppia, dove hanno ottenuto il pass Candolini-Sant (Quadrifoglio) e Biasatti-Testini (Gtn Laipacco).

In notturna a Virco di Bertiolo, la gara triveneta a 50 coppie è stata vinta dai pordenonesi della Pasch con Scarpat-Turrin dopo aver battuto in finale i tiezzesi Ceolin-Zordanello (Snua). Si sono fermate in semifinale le coppie: Camilletti-Zanier (Villaraspa) e Manzato-Vit (Granata).

APPUNTAMENTI. Domani (ore 8.30) a Udine (San Giorgio) gara triveneta a coppie di categoria C e D. A Spilimbergo, gara triveneta a coppie le categorie juniores. In notturna a San Martino al Tagliamento gara a terne.

Il prossimo weekend a Buttrio si terranno i Campionati italiani individuali della categoria A.