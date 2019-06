Davide Cassani a San Daniele

Continuano a ritmo incessante gli appuntamenti sportivi di We Like Bike. Dopo la serata di ieri con il campione Francesco Moser e dopo la vittoria dello squalo Vicenzo Nibali martedì sera nel suggestivo circuito attorno al duomo di San Daniele, anche oggi il programma è ricco di offerte.

Oggi, alle 17.30, nel prestigioso salone della Guarneriana, ci sarà un incontro con il ct della nazionale, Davide Cassani, intervistato dal giornalista della Rai, Franco Bortuzzo. Si parlerà soprattutto di gregari con uno, Cassani, che è stato per anni un simbolo della fatica dei corridori al servizio della squadra e soprattutto del capitano. Ma sarà un’occasione ghiotta per discutere di ciclismo a tutto tondo ripercorrendo, ovviamente, tutte le emozioni del Giro d’Italia conclusosi da pochi giorni.

Durante l’incontro, per un’ora saranno proiettate le immagini emozionanti che riproporranno le cinque vittorie italiane, la maglia rosa di Valerio Conti, il duello tra Nibali e il campione sloveno Roglic e l’ascesa di quello che è diventato il terzo incomodo vale a dire il vincitore Richard Carapaz.

Più tardi, alle 19.30, al cinema Splendor, Prima Cassa Fvg presenta il suo programma di allestimento dei punti di ricarica lungo i percorsi (16) di We Like Bike. Il progetto si chiama “E-bike: una rete per la ricarica”, che punta, come si diceva, a dotare i percorsi più interessanti dal punto di vista cicloturistico di colonnine per ricaricare le biciclette elettriche o, meglio, assistite. L’ennesima dimostrazione di come We Like Bike sia stata pensata per tutte le gambe e tutte le bici, dai campioni agli amatori di qualsiasi età.

Infine, un’ora più tardi, sempre allo Splendor si terrà la proiezione di “Wanderfull Losers”, film sui gregari del ciclismo. Il film è candidato all’Oscar.