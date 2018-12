Davide Di Monte vola negli States per i Detroit Tigers

A soli 16 anni è il terzo ragazzo che viene acquistato da una squadra di baseball statunitense. Si tratta del ronchese Davide di Monte, classe 2002, che, iniziato a questo particolare sport dalla squadra staranzanese dei Ducks, ora sbarcherà negli Stati Uniti con un contratto unico nel suo genere che gli consentirà, appunto, di giocare assieme ai Detroit Tigers. Di Monte, che da due anni frequenta l’accademia di baseball a Tirrenia, potrà così specializzarsi. A puntare gli occhi sul giovane è stato lo scout Jeff Wheterby, che durante la presentazione dell’avventura del giovane, avvenuta a Staranzano alla presenza dei giovanissimi della squadra e degli allenatori, ha sottolineato come a colpirlo sia stata la passione e il divertimento con il quale Davide si allena e tenta di migliorarsi.

“Sono contento”, ha sottolineato il giovane, “e la mia famiglia mi sostiene nonostante l’ostacolo della distanza. Sarà un grande sacrificio”, conclude, “ma sono pronto”. Va detto, poi, come Davide per anni abbia giocato assieme ai grandi campioni europei in numerosi tornei ed ora, dopo gli acquisti statunitensi nel 2010 e 2014, sarà il terzo ragazzo del Friuli Venezia Giulia a volare negli States.