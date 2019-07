Domovip Porcia... sulla Via della Seta

Davanti al vicepremier italiano Luigi Di Maio e a segretario del partito comunista della città di Tianjin (con rango di Vice Premier) Li Hongzhong, sono stati firmati a Palazzo Chigi gli accordi tra la città asiatica e la Polisportiva San Giorgio Porcia.

La Domovip è stata l’unica realtà sportiva delle sei imprese private presenti, ad aver siglato gli accordi bilaterali della Nuova Via della Seta. Il fatto che tra due Paesi come Cina e Italia sia stata scelta la Domovip, è il frutto del successo mondiale della Cornacchia World Cup, visto che proprio dalla Cina è arrivata la richiesta di avviare questo progetto con la San Giorgio. "È un momento storico non solo per la società sportiva, ma per tutto il territorio", commentano dal sodalizio. "Porcia è riuscita, infatti, grazie alla sua eccellenza sportiva, ad entrare all’interno di un progetto di scambi culturali e commerciali di livello globale. Con profondo orgoglio e commozione, ringraziamo chi, in tutti questi anni di sacrifici, non ha mai abbandonato la nostra visione di sport e di condivisione, che ci ha portatati a questo incredibile traguardo. Ora i sogni non hanno più limiti".