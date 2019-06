Edizione da record per Metti il turbo

La staffetta benefica non competitiva Metti il Turbo 12x1h, edizione 2019, è ai nastri di partenza. Mancano poco più di tre giorni ma la quinta edizione della staffetta più divertente dell’anno, che animerà il Parco Desio di Udine domenica 9 giugno, è già da record. I Madracs Udine, organizzatori e beneficiari dell’evento e prima squadra friulana di hockey su carrozzina, freschi dello straordinario quinto posto nel campionato di serie A1, stanno lavorando agli ultimi dettagli per rendere la giornata indimenticabile. Un grande festa verde-nera.

La quinta edizione, annunciata già nel momento della presentazione come un’edizione ricca di colpi di scena, ha già superato le aspettative. Alla chiusura delle iscrizioni infatti ben 94 squadre hanno detto “presente”, stracciando tutte le statistiche precedenti. Quasi 1.200 partecipanti quindi, già assoldati, ma non è finita qui. Domenica 9 giugno infatti, nel corso della manifestazione, presso l’Infopoint, fino alle ore 17:30 sarà possibile iscriversi alla Green & Orange Run: un’ora di corsa – dalle 18 alle 19, sotto una meravigliosa pioggia di polvere colorata.

Al Parco Desio sono attese dunque oltre 1.500 persone per una giornata di festa e divertimento: musica dal vivo, dj set, esibizioni sportive e un fornitissimo chiosco allieteranno i presenti, iscritti e curiosi che vorranno passare una giornata di relax e divertimento a due passi dal centro cittadino. Facendo del bene. Non va dimenticato infatti che l’intero ricavato della manifestazione andrà a favore dei Madracs Udine, per permettere a questa giovane e intraprendente realtà di continuare a praticare l’attività sportiva inseguendo i propri sogni.

Il Direttivo della squadra ringrazia il solito indefesso lavoro di tutti i volontari, genitori, parenti, amici dell’associazione senza il cui supporto sarebbe impossibile gestire una manifestazione di questo calibro, diventata un appuntamento importante nell'offerta della città e allo stesso tempo un fondamentale supporto all’attività sociale dei Madracs.

Il presidente dell'Asd, Ivan Minigutti, inoltre desidera fare un ringraziamento speciale per lo sponsor ufficiale dell’evento: “La farmacia SanMarco Benessere di Udine quest'anno ha deciso di mettere la propria firma sui pettorali di gara. Una collaborazione per noi di inestimabile valore. Abbiamo avuto modo quest'anno di conoscere una realtà imprenditoriale del territorio che a nostro modesto avviso merita tutta l'attenzione possibile per professionalità e generosità”.

"L’appello finale è tutto per voi. Iscritti e non. Vi aspettiamo domenica 9 giugno, per una grande indimenticabile giornata di festa. Il nostro sorriso è importante, il vostro ancora di più. Insieme possiamo costruire il futuro più bello".