Elisa Donda in campo con la nazionale Under 19

Esordio con la maglia della nazionale Under 19 per Elisa Donda. La centrocampista friulana classe 2000 ha preso parte alla spedizione azzurra in terra spagnola per il torneo La Manga. Un raduno iniziato il 21 febbraio, con le azzurrine che hanno affrontato le pari età della Danimarca venerdì scorso (1 a 1 il risultato finale) e l’Islanda domenica (vittoria per 3 a 2), chiudendo il trittico di incontri martedì pomeriggio contro la Francia.

Mister Enrico Sbardella ha voluto dare fiducia a Donda, schierandola in entrambe le partite. Lei che, fino a oggi, in azzurro, aveva registrato presenze anche nell’Italia Under 17. Una stagione certamente positiva quella della centrocampista, che sta trovando spazio anche nel Tavagnacco, giocando come terzino nella squadra disegnata da Marco Rossi. Una dimostrazione, l’ennesima, di come il vivaio gialloblu riesca a sfornare talenti in grado non solo di esordire in serie A, ma anche di arrivare fino in Nazionale. Per il Friuli Venezia Giulia, il Tavagnacco, è l’unica società di calcio femminile in grado di “regalare” questo sogno alle giovani calciatrici.

Ora l’Italia Under 19 sarà impegnata sulla Fase Elite del Campionato Europeo di categoria, in programma dal 3 al 9 aprile nel Centro federale inglese di St. George’s Park a Burton upon Trent.