Europeo U21, a Trieste i boot camp dell’e-Foot e l’Airstream

Siamo entrati nel mese dell’Europeo Uefa Under 21, che si svolgerà per la prima volta in Italia dal 16 al 30 giugno. Il torneo rappresenta anche lo sbarco della Figc negli e-Sports. In occasione delle partite di giugno per la prima volta in Italia i maxischermi degli stadi mostreranno live a tutto il pubblico, nel prepartita e durante l’intervallo, un’attività e-sport.

In questo fine settimana a Trieste si tiene la seconda tappa dei “boot camp” itineranti per l’e-Foot organizzati nelle città che ospitano l'Europeo. Attraverso i boot camp, insieme al Torneo per i giocatori professionisti, la Figc avvia il processo di selezione per il futuro Team e-Sport Azzurro che scenderà in campo a Euro 2020. La prima tappa si è svolta lo scorso fine settimana a Reggio Emilia e ha registrato i successi di Carlo Alessandro Impero e di Francesco Bartolozzi. Formula a eliminazione diretta: i partecipanti si sfidano per vincere una Maglia Ufficiale della Nazionale Italiana e per candidarsi alle future selezioni della Nazionale di e-Foot. L’appuntamento è in piazza Ponterosso sabato 1 e domenica 2 giugno, dalle 10 alle 19.

Sempre a Trieste, di fianco all’e-Foot, fa tappa l’Airstream, il caravan argentato che ha al suo interno un vero e proprio studio di registrazione mobile. A bordo dell’Airstream, i fan avranno l’opportunità di cantare un brano a scelta fra quelli presenti nella playlist proposta da Radio Italia, e di creare una propria coreografia. Le performance saranno registrate, e le migliori o le più divertenti saranno trasmesse in occasione delle partite dell’Europeo sui maxischermi degli stadi. I protagonisti di tutte le performance riceveranno i gadgets Uefa Euro Under 21 e coupon sconto per l’acquisto dei biglietti. L’Airstream proseguirà poi il proprio viaggio verso le altre città sedi dell’Europeo.

I biglietti sono in vendita al link uefaeurounder21.vivaticket.it e in tutti i punti vendita Vivaticket: i prezzi vanno dai 3 euro per le curve ridotte per gli Under 21, agli 8 euro per una tribuna.