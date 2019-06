Europeo U21, corsa agli ultimi biglietti per la finale

Sarà Germania - Spagna, come due anni fa in Polonia. Sarà un grande spettacolo fra due nazionali che stanno dominando a livello di Under 21: la Spagna ha vinto l'Europeo Uefa Under 21 quattro volte, l'ultima sei anni fa, e punta a raggiungere l'Italia a quota cinque successi. La Germania vinse due anni fa a Cracovia il suo secondo Europeo ed è arrivata in finale senza cedimenti, grazie anche ai sette di gol di Luca Waldschmidt, capocannoniere del torneo.

Il pubblico italiano dimostra di apprezzare lo spettacolo, visto che è stata ampiamente superata la quota di 240.000 biglietti venduti dall'inizio del torneo: per la finale di domenica sera allo stadio Friuli di Udine (calcio d'inizio alle 20.45) erano già stati venduti oltre 21mila biglietti prima ancora che si giocassero le semifinali. Ieri sera, al termine di Spagna-Francia, l'organizzazione ha cominciato a mettere in vendita alcune centinaia di biglietti, che sono andati esauriti in pochissimo tempo. Anche oggi Uefa ha reso disponibili alcune centinaia di biglietti per la finale: si tratta di posti di tribuna e di curva.

Ricordiamo che i biglietti sono in vendita online al link uefaeurounder21.vivaticket.it e in tutti i punti vendita Vivaticket. Validi come sempre i coupon sconto. Ingresso gratuito per tutti i giovani calciatori tesserati per il Settore giovanile scolastico che, però, devono prenotarsi telefonando alla segreteria organizzativa, che risponde al numero 0521/1815773 o scrivere alla mail segreteria@tifiamoeuropa.eu