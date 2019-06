Europeo U21, weekend di eventi a Udine

A una settimana dal via del primo Europeo Under 21 in Italia, sabato 8 e domenica 9 giugno, Udine ospiterà la terza tappa dei Boot Camp itineranti nelle città sedi dell'Europeo. Dopo l’esordio di Reggio Emilia e le selezioni di Trieste dello scorso fine settimana, l’e-Foot si sposta nella città che il 30 giugno ospiterà la finale dell’Europeo: l’appuntamento è in via Mercatovecchio, davanti al Monte di Pietà. Possono partecipare tutti e la formula della competizione è ad eliminazione diretta: i partecipanti possono vincere una Maglia Ufficiale della Nazionale Italiana e candidarsi alle future selezioni della Nazionale di e-Foot.

Sempre a Udine, di fianco all’e-Foot, farà tappa l’Airstream, il caravan argentato che ha al suo interno un vero e proprio studio di registrazione mobile. A bordo dell’Airstream, i fan avranno l’opportunità di cantare un brano a scelta fra quelli presenti nella playlist proposta da Radio Italia, e di creare una propria coreografia. Le performance saranno registrate, e le migliori o le più divertenti saranno trasmesse in occasione delle partite dell’Europeo sui maxischermi degli stadi. I protagonisti di tutte le performance riceveranno i gadget UEFA EURO Under 21 e coupon sconto per l’acquisto dei biglietti. L’Airstream proseguirà poi il proprio viaggio verso le altre città sedi dell’Europeo.

I biglietti per assistere alle partite sono in vendita al link uefaeurounder21.vivaticket.it e in tutti i punti vendita Vivaticket: i prezzi vanno dai 3 euro per le curve ridotte per gli Under 21 agli 8 euro per un rettilineo intero.