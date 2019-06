Fedriga rilancia i minibot

Sbarca anche in Fvg la polemica che sta tenendo banco, in queste ore, a livello nazionale. Parliamo, naturalmente, dei minibot, passività dello stato di piccolo o piccolissimo taglio, pensate per saldare i debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese.

L’idea piace al governatore Massimiliano Fedriga: “Sono una soluzione a un problema, quello dei mancati pagamenti alle aziende. E’ illegittimo e illegale che lo Stato non saldi i suoi debiti. In passato erano state fatte proposte analoghe da altre forze politiche e nessuno si era scandalizzato. Oggi che lo facciamo noi della Lega c'è una reazione scomposta”, ha concluso Fedriga.

“Ormai conosciamo Fedriga, e quanto sia lesto a far propria e a ripetere ogni parola d'ordine che arriva dal suo partito, a prescindere. Ma usare un po' di prudenza non guasterebbe, quando si ricopre un ruolo istituzionale ed è in gioco la stabilità economica e finanziaria del Paese”. E' il commento della deputata Debora Serracchiani alle parole del presidente della Regione, per il quale “quella dei minibot è una soluzione” mentre l'Europa non dovrebbe "creare ostacoli" allo "sconto carburanti, di cui beneficiano i territori di confine del Fvg".

“Pessimo esempio ha scelto Fedriga per parlare dei difetti dell'Europa, perché – aggiunge Serracchiani - la soluzione al divario dei prezzi tra i carburanti in Slovenia e in Italia l'ha in mano Salvini: basta che rispetti le sue promesse elettorali, tagli le accise, e come per magia dalla Slovenia verranno a far benzina a Trieste e Gorizia”.