FootGolf Beach a Grado per l'Airc

Dopo il successo dello scorso anno con un pubblico di quasi 2mila persone, domenica 23 giugno torna a Grado l’atteso appuntamento con il Torneo di FootGolf Beach organizzato da Sogit sezione Grado e dal Comune di Grado. Tanti campioni e moltissimi appassionati scenderanno in spiaggia per sfidarsi a colpi di precisione con l’obiettivo di sostenere la migliore ricerca oncologica di Fondazione Airc per la ricerca sul cancro.

Il fischio di inizio è previsto alle 11 di domenica 23 sulla bellissima sabbia della Spiaggia Azzurra che per l’occasione diventerà un campo da FootGolf dove si sfideranno una cinquantina di giocatori tra cui diversi campioni dello sport e della tv come: Evaristo Beccalossi, Marco Osio, Paolo Monelli, Claudio Chiappucci, Luca Galtieri e Moreno Argentin. Tutti i partecipanti giocheranno per fare squadra con i 5mila ricercatori Airc, affinché questi possano continuare a lavorare senza interruzioni per costruire un futuro sempre più libero dal cancro.

A partire dalle 16 di domenica, inoltre, sull’arena dorata della cosiddetta ‘spiaggia vecja’ prenderà il via il ‘Torneo dei bar’ di Footgolf. Otto squadre con tre atleti ciascuna si affronteranno per aggiudicarsi l’ambito trofeo. Per il pubblico la possibilità di ammirare le prodezze di questi funamboli del pallone e anche quella di cimentarsi al termine della competizione ufficiale per provare questa nuova disciplina che, di anno in anno, sta conquistando sempre più appassionati in tutta Italia. Il tutto accompagnato dalla musica e dall’animazione curata da Tg Events e che vedrà il coinvolgimento di Luca Galtieri di Striscia la Notizia e Marco Dottore, voce ufficiale della cronaca delle gare.

Footgolf in spiaggia nasce cinque anni fa ad Alassio da un’idea della società di comunicazione Eccoci Eventi. La tappa di Grado è organizzata dalla Sogit di Grado (Soccorso dell'Ordine di San Giovanni Italia), associazione di volontariato sanitario con organizzazione non a scopo di lucro operante nei campi del primo soccorso d'emergenza, del trasporto sanitario urgente e della protezione civile e dal Comune di Grado. Footgolf è promosso dall'Associazione Italiana FootGolf ed è membro ufficiale, fin dalla sua nascita, della Federation for International FootGolf (www.fifg.org).

Sabato 22 giugno, Sogit Grado, in collaborazione con le federazioni di Footgolf, ha anche organizzato una cena di gala per presentare la giornata di gare e per raccogliere ulteriori fondi da destinare ai progetti di ricerca di Fondazione Airc. La serata si terrà al ristorante ‘Settimo Cielo’ del Grand Hotel Astoria di Grado e vedrà anche la partecipazione di Guido Perelli-Rocco (Presidente del Comitato Airc Friuli Venezia Giulia) e del dottor Diego Serraino, Vice Direttore Scientifico del Cro di Aviano e titolare di un progetto Airc che studia la frequenza e i fattori di rischio dei tumori diagnosticati nelle persone che hanno ricevuto un trapianto di rene o di fegato. L’appuntamento sarà condotto da Luca e Marco e sarà accompagnato dalla musica della band Acoustic Live.