Fratture multiple per Alessandro De Marchi

Brutte notizie per Alessandro De Marchi, protagonista ieri di una rovinosa caduta a pochi chilometri dal via della nona tappa del Tour de France. I raggi hanno purtroppo confermato fratture multiple per il Rosso di Buja. “Il dottor Max Testa, responsabile medico della CCC Team, conferma una frattura alla clavicola, alla quarta costola e una contusione polmonare con un piccolo pneumotorace, il tutto sul lato sinistro, alle quali di aggiungono contusioni più superficiali, tra cui una lacerazione sopra al sopracciglio sinistro”, spiega la nota ufficiale della società.

"De Marchi è stato portato al Centre Hospitalier Universitaire - Hôpital Nord a Saint-Étienne, dove sarà tenuto sotto osservazione in attesa di decidere se sarà necessario un intervento chirurgico per fissare la frattura della clavicola", spiega ancora il dottor Testa. "La tempistica di recupero dipenderà, ovviamente, dalla decisione se operarlo o meno. Ma ci vorranno almeno tre o quattro settimane prima che possa risalire in bici. E speriamo possa riprendere l’attività agonistica a inizio settembre".

"Mi dispiace davvero di lasciare il Tour de France senza aver vinto una tappa, che era il mio grande obiettivo”, sono state le prime parole del campione friulano. “Sono deluso di dover interrompere la mia tradizione: questa sarà la prima volta che abbandonerò una grande corsa a tappe prima della fine. Comunque, sono fortunato che le ferite non siano peggiori del previsto. Ho avuto la possibilità di parlare con la mia famiglia e sono in buone mani qui all'ospedale. Non vedo l'ora di tornare in sella il prima possibile ", ha detto De Marchi.