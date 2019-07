Friuli sempre più Land of Basketball

La Land of Basketball allarga nel 2019 i suoi confini a comprendere anche Pasian di Prato, che ospiterà, assieme a Udine, i Campionati Europei Under 16 maschili di pallacanestro. Il palasport Primo Carnera dei Rizzi e il palasport Mario Vecchiatto di Pasian di Prato saranno i teatri delle sfide continentali, a calendario dal 9 al 17 agosto, con 16 agguerriti team in campo a contendersi l'alloro europeo.

Land of Basketball non è solo Campionato Europeo: è un contenitore di molte altre iniziative, tutte collegate tra di loro, è un modo di intendere la pallacanestro legato non solo all'aspetto agonistico, con i migliori prospetti continentali in rampa di lancio, ma anche a un modo di vivere l'evento che abbraccia il territorio, che offre ai tifosi e agli appassionati l'opportunità di scoprire anche le ricchezze del Friuli, tra un canestro e l'altro.

Già a metà luglio, il Carnera ospiterà il Torneo dell'Amicizia, un quadrangolare tra Italia, Spagna, Francia e Grecia, a livello Under 15 femminile, intitolato a uno dei padri della pallacanestro femminile friulana, l'indimenticato Giorgio Bulzicco, scomparso solo poche settimane fa. Il Memorial Bulzicco 2019 si disputerà da domenica 14 a martedì 16 luglio, al ritmo di due partite al giorno, la prima alle 18, la seconda alle 20.30, con ingresso libero.

Per molte delle azzurrine di coach Giovanni Lucchesi si tratterà dell'esordio con la maglia dell'Italia e le avversarie rappresentano un banco di prova importante per il talento e le capacità delle giovanissime italiane. Le azzurre sono già a Udine, in ritiro all'hotel Ramandolo, ormai diventato l'autentica Casa Italia, dal momento che negli ultimi anni ha sempre ospitato le squadre impegnate ai vari tornei in Friuli. La Grecia pernotterà, invece, all'hotel San Giorgio, mentre Spagna e Francia saranno di stanza all'hotel Friuli.

In contemporanea con la Nazionale U15 rosa, è arrivata a Udine, ovviamente all'hotel Ramandolo, anche la Nazionale U16 maschile di coach Gregor Fucka, in preparazione al Campionato Europeo di agosto, che gli azzurrini giocheranno in casa. La stellina del Real Madrid Matteo Spagnolo e compagni ne approfitteranno per acclimatarsi al meglio, per poi farsi trovare pronti all'esordio della competizione continentale.

Oltre che a Udine, l'Italia giocherà a luglio anche un torneo in Francia, a La Pommeraye, facendo comunque sempre base al Ramandolo. Da venerdì 26 a domenica 28 luglio, l'Italia U16 affronterà i pariquota di Ucraina, Slovenia e Russia, nel torneo di preparazione ai Campionati Europei di agosto. La manifestazione sarà intitolata a un altro grande nome del basket friulano, Giulio Melilla, scomparso nel 2016. Anche il Memorial Melilla si giocherà al palasport Carnera, al ritmo di due partite al giorno, con ingresso rigorosamente libero.

Non solo Udine e Pasian di Prato, ma anche Lignano Sabbiadoro sarà protagonista della tappa italiana della della FIBA 3x3 Women's Series e della Nations League U23 Maschile e Femminile, due tra i più importanti appuntamenti per squadre Nazionali 3x3, in scena dal 13 al 14 luglio.

Dopo un mese di luglio tra allenamenti e scrimmages vari, i riflettori nel mese di agosto si accenderanno sull'Europeo U16 maschile: la sesta manifestazione giovanile internazionale, tra Europei e Mondiali, ospitata in Friuli Venezia Giulia dal 2014 a oggi. Un record importante, che diventa addirittura clamoroso se viene associato alle 13 finali nazionali giovanili organizzate dal 2005 in avanti, ai due Tornei dell'Amicizia, quello del 2019 e quello del 2007 e una miriade di iniziative legate alla promozione della pallacanestro giovanile.

Ad agosto arriveranno in Friuli le Nazionali di Bosnia&Erzegovina, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Israele, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Russia, Serbia, Slovenia, Spagna e Turchia: assieme all'Italia si sfideranno in 56 accese partite per accaparrarsi il titolo continentale U16.

Le nazionali si divideranno a Udine tra l'Hotel Friuli, l'Hotel San Giorgio e l'Hotel Executive, mentre l'Italia sarà sempre alloggiata all'Hotel Ramandolo. Una sessantina, tra commissari e arbitri i componenti della Commissione della FIBA, la Federazione Internazionale della pallacanestro, che saranno a Udine per gestire e dirigere l'evento, pernottando all'hotel Astoria.

In tutto, tra atleti, tecnici, dirigenti, arbitri, commissari, allenatori e addetti ai lavori, saranno circa un migliaio le persone presenti a Udine e Pasian, alle quali si devono aggiungere familiari al seguito, tifosi, supporters, giornalisti, appassionati, finanche agenti e scout che non vorranno perdersi l'esordio continentale delle future stelle del basket europeo. Un dato importante soprattutto per le dinamiche del turismo e dell'offerta commerciale, di grande impatto per i mesi di luglio e agosto in città e nei dintorni di Udine.

Sarà un torneo indimenticabile, ricco di novità, con tutte le giovani stelline del firmamento cestistico continentale in campo, per la prima volta, con gli occhi di tifosi, appassionati e addetti ai lavori addosso. Un torneo che avrà la ribalta della diretta web di tutte le partite: quattro al giorno al palasport Carnera e altrettante al palasport Vecchiatto, fino alla finalissima di sabato 17 agosto.

E, ancora, a Udine, nei giorni dell'Europeo U16 maschile 2019, si terrà anche un Corso di alta specializzazione per allenatori provenienti da tutto il mondo, che alloggeranno all'Hotel Ambassador e seguiranno le lezioni pratiche nella palestra Vecchiatto di Sant'Osvaldo. Durante il Campionato, le occasioni di contatto con il territorio saranno speciali.

Giovedì 8 agosto, alle 19, si svolgerà la Cerimonia di Apertura dell'evento: una spettacolare adunata, in piazza Libertà a Udine, con tutte le squadre schierate, dopo una coinvolgente e divertente passeggiata per le vie del centro di Udine. Giovedì 15 agosto, nella serata di Ferragosto, Udine si vestirà di nuovo a festa per la cena di gala del Campionato Europeo: un'occasione di convivio e di amicizia tra nazioni differenti, nell'elegante cornice della Loggia del Lionello.

Il conto alla rovescia è già iniziato sul sito ufficiale http://www.fiba.basketball/europe/u16/2019