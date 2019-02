Fvg, attesa per i Campionati del Mondo di Deltaplano

Alla presenza dei vertici di PromoTurismoFvg (ed in particolar modo del direttore generale Lucio Gomiero e del direttore marketing Bruno Bertero), si è da poco conclusa la conferenza stampa di presentazione dei Campionati del Mondo di Deltaplano che si terranno in Friuli Venezia Giulia dal 12 al 27 luglio 2019.

Grande l’attesa che si respirava nell’aria e folta presenza di pubblico, anche grazie all’intervento della testimonial di PromoTurismoFvg Margherita Granbassi (che nel suo palmares vanta tra le altre medaglie un doppio bronzo nel fioretto a Pechino 2008), del “fiore all’occhiello” di Flyve Marco Laurenzi e del team leader degli azzurri Flavio Tebaldi, i quali hanno già cominciato la marcia di avvicinamento all’appuntamento iridato che, è opportuno ricordare, vedrà una sorta di prova generale in occasione dello “Spring Meeting” che si terrà tra Meduno e Travesio dal 25 aprile al 01 maggio.

Unanimi di fatto le impressioni dei due piloti, che non vedono l’ora di “rompere il ghiaccio” e levarsi in volo per prendere le misure negli impegnativi cieli friulani, storicamente caratterizzati da improvvise variazioni metereologiche che mettono a dura prova anche i più esperti.

Infine, come ricordato da Bernardo Gasparini e Giovanni Rupil di Flyve, gli occhi degli appassionati di volo saranno puntati sul più importante appuntamento mondiale dell’anno anche in virtù del fatto che sarà la prima volta dove, oltre all’Italia nazione ospitante, anche altri due stati saranno interessati dai voli (nello specifico Austria e Slovenia): una sfida senz’altro impegnativa ma che Flyve, Aero Club Italia ed Aero Club Lega Piloti stanno affrontando con grande passione e competenza per poter regalare ad atleti ed appassionati emozioni uniche.